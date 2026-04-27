Sechs Tore, kein Sieger: Weidener Rumpf-Elf ärgert die Fortuna-Reserve

Ein Tor nach einer Ecke besorgte das 3:2 für Teutonia Weiden. – Foto: LaBima

Ein wildes Hin und Her in der Mittelrheinliga! Teutonia Weiden schnupperte am Sonntag an einem Ausrufezeichen, musste sich am Ende aber mit einer Punkteteilung gegen den Tabellensiebten Fortuna Köln II begnügen. Während die Weidener trotz einer dünnen Personaldecke mit viel Herz agierten, haderten die Kölner Südstädter mit ihrer mangelnden Kaltschnäuzigkeit vor dem Kasten. Für die Teutonia, die bereits die Planungen für die kommende Landesliga-Saison vorantreibt, war es dennoch ein Achtungserfolg.

Im Jean-Löring-Sportpark legten die Hausherren los wie die Feuerwehr. Die personell gebeutelte Temür-Elf schockte die Fortuna-U23 früh und führte bereits mit 2:0. „Wir waren heute drückend überlegen, aber haben die ersten zehn Minuten komplett verschlafen. Wir laufen in zwei Umschaltaktionen, obwohl der Trainer genau darauf im Vorfeld hingewiesen hatte“, analysierte Fortuna-Teammanager Stefan Kleefisch den verschlafenen Start seiner Mannschaft. Weidens Coach Cemil Temür war indes angetan vom Auftritt seiner Schützlinge in der Anfangsphase: „Im Allgemeinen können wir zufrieden sein, da wir nur mit drei Auswechselspielern plus Torwart angereist sind. Wir lagen mit 2:0 vorne und sind in den ersten 20 bis 25 Minuten sehr gut in die Partie gekommen – es war von beiden Seiten ein klasse Spiel.“

„Gefühlt 90 Prozent Ballbesitz“ Nach dem Schock fingen sich die Gäste jedoch und übernahmen das Kommando. Kleefisch: „Ab der zehnten Minute war es ein Spiel auf ein Tor. Wir hatten gefühlt 90 Prozent Ballbesitz. Wir vergeben Chancen für mehrere Spiele.“ Dennoch rettete Weiden eine knappe 2:1-Führung in die Kabine, auch begünstigt durch laut Temür „sehr kritische Schiedsrichterentscheidungen“. Nach dem Seitenwechsel kippte das Momentum zunächst. „Direkt nach dem Seitenwechsel haben wir dann leider durch einen dummen Fehler einen Elfmeter zum 2:2 kassiert“, monierte Temür. Doch die Teutonia gab nicht auf und nutzte eine der wenigen Möglichkeiten zur erneuten Führung. Kleefisch ärgerte sich über die Entstehung: „Weiden trifft dann in Halbzeit zwei bei einem der sehr seltenen Vorstöße nach einer Ecke, als der Spieler von uns am langen Pfosten sträflich alleine gelassen wurde.“