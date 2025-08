Sechs Tore in Pöcking - Bichl mit Heimerfolg

Ein überzeugender Auftritt der SF Bichl, die durch Effizienz und starkes Teamspiel glänzten, während der TSV Erling-Andechs trotz guter Ansätze insbesondere in der ersten Halbzeit defensiv zu anfällig war.

Den Schlusspunkt setzte Lukas Schwingen in der 89. Minute, der mit seinem Tor zum 4:1 den verdienten Sieg für SF Bichl besiegelte.

Nach dem Seitenwechsel kam der TSV Erling-Andechs, trainiert von Kevin Enzi und Simon Billinger, besser ins Spiel. Bereits in der 46. Minute gelang Stefan Wohlmuth der Anschlusstreffer zum 3:1, was kurzzeitig Hoffnung auf eine Wende weckte. Doch trotz kämpferischer Leistung konnte der TSV keine weiteren Treffer erzielen.

Bereits in der 4. Minute brachte Korbinian Siegert die SF Bichl mit einem präzisen Abschluss in Führung. Das Team von Trainer Christian Strobl ließ nicht nach und erhöhte in der 20. Minute durch Marius Demmel auf 2:0. Demmel zeigte sich in Höchstform und schnürte kurz vor der Halbzeit in der 39. Minute sogar einen Doppelpack, indem er das 3:0 erzielte.

In einer packenden Partie setzten sich die SF Bichl souverän mit 4:1 gegen den TSV Erling-Andechs durch. Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen und stellten früh die Weichen auf Sieg.

Im zweiten Durchgang versuchte der SV Eurasburg-Beuerberg den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive des TSV stand sicher. Auch die Einwechslungen von Bela Burger und Simon Huber brachten nicht den gewünschten Erfolg. In der Nachspielzeit sorgte Jakob Heiß schließlich mit einem Treffer in der 96. Minute für die Entscheidung und stellte den 2:0-Endstand her.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erzielte Stefan Pölt in der 42. Minute das wichtige 1:0 für den TSV. Er nutzte dabei eine Unsicherheit in der Abwehr der Gäste eiskalt aus und brachte sein Team kurz vor der Pause in Führung.

Der SV Uffing überzeugte in der zweiten Halbzeit mit effizientem Offensivspiel und einer starken Leistung von Nicolas Reising, der beide Tore erzielte. Die SG Hungerbach konnte trotz engagierter Leistung keine entscheidenden Akzente im Angriff setzen.

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel an Fahrt auf. In der 60. Minute gelang Nicolas Reising der verdiente Führungstreffer für den SV Uffing. Zehn Minuten später erhöhte derselbe Spieler in der 70. Minute auf 2:0, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.

Die erste Halbzeit verlief torlos, beide Mannschaften agierten konzentriert in der Defensive. Während der SV Uffing versuchte, das Spiel zu kontrollieren, lauerte die SG Hungerbach auf Konterchancen.

Die erste Halbzeit verlief trotz guter Ansätze beider Teams torlos. Beide Mannschaften erarbeiteten sich einige Chancen, jedoch scheiterten sie entweder am gegnerischen Torwart oder an der eigenen Abschlussschwäche. Nach der Pause erhöhte SG Farchant / FC Oberau den Druck und wurde in der 66. Spielminute belohnt: Simon Groll markierte das 1:0 und brachte sein Team in Führung. In der Folgezeit versuchte SG ASV Antdorf / Iffeldorf, den Rückstand auszugleichen. Mit großem Einsatz und Kampfgeist gelang ihnen schließlich in der 85. Minute der verdiente Ausgleich durch Christos Tsigouriotis. In den letzten Minuten drängten beide Teams auf den Siegtreffer, doch blieb es am Ende beim gerechten 1:1-Unentschieden.

In einer spannenden Partie trennten sich der SC Pöcking-Possenhofen und der SV Raisting II am Samstag mit einem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden. Vor 60 Zuschauern auf heimischem Platz zeigte insbesondere Clemens Link eine beeindruckende Leistung. Blitzstart des SC Pöcking-Possenhofen Das Spiel begann furios für die Gastgeber: Bereits in der 4. Minute erzielte Clemens Link das 1:0. Nur vier Minuten später legte er erneut nach und baute die Führung auf 2:0 aus. Der SV Raisting II brauchte einige Zeit, um ins Spiel zu finden, doch Andreas Hoy verkürzte in der 22. Minute auf 2:1, was den Gästen neuen Mut gab. SV Raisting II kämpft sich zurück Nach der Halbzeitpause zeigte Raisting II ein anderes Gesicht. Korbinian Hibler glich in der 47. Minute zum 2:2 aus. Pöcking-Possenhofen ließ sich davon jedoch nicht beirren – Clemens Link schnürte in der 64. Minute seinen Hattrick und brachte sein Team erneut mit 3:2 in Führung. Spannung bis zum Schluss Die Gäste gaben sich nicht geschlagen und warfen in der Schlussphase alles nach vorne. In der 85. Minute belohnten sie sich für ihren Einsatz: Florian Thaler erzielte den Ausgleichstreffer zum 3:3-Endstand. Fazit: Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung mit vielen Höhepunkten. Clemens Link brillierte mit seinem Dreierpack, doch der SV Raisting II bewies Moral und verdiente sich den Punktgewinn redlich.