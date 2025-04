Sechs Tore in Halbzeit zwei: Pipinsried zerlegt formstarken SVH

Die Bayernliga-Fußballer des SV Heimstetten kamen am Ostermontag mit megabreiter Brust nach Pipinsried. Nachvollziehbar, schließlich hatten sie davor fünfmal in Serie gewonnen, dabei Türkspor Augsburg (7:1), Unterhaching II (6:0) und Nördlingen (6:1) förmlich auseinandergeschraubt. Beim Gastspiel in Pipinsried gingen sie dann auch durch ihren Torjäger Jordi Woudstra kurz vor der Pause in Führung. Doch in Halbzeit zwei gerieten sie vor knapp 700 Zuschauern böse unter die Räder, Pipinsried fegte 6:1 über den SV Heimstetten hinweg und schob sich auf Tabellenrang zwei.

Spitzenreiter bleibt zunächst der TSV 1860 München II. Beide Mannschaften, Sechzig und FCP, haben 55 Punkte, beide haben plus 30 Tore. Weil aber die Junglöwen das Hinspiel 3:0 gewannen, liegen sie aufgrund des direkten Vergleichs zunächst einmal vorne. Dritter ist der SV Erlbach mit 53 Punkten, Vierter der FC Memmingen mit 51 Punkten. Die folgenden Mannschaften dürften schon zu weit weg sein, um noch in den Kampf um Titel und Aufstieg eingreifen zu können.

Die Pipinsrieder haben es selbst in der Hand, die Rückkehr in die Regionalliga zu bewerkstelligen. Denn sie spielen noch daheim gegen 1860 II sowie in Erlbach. Am kommenden Samstag geht es zunächst nach Ismaning, nach den beiden Spitzenspielen beschließt der FCP die Punktrunde dann am 17. Mai in Kottern.

Was den direkten Vergleich betrifft, der in der Endabrechnung entscheidend werden könnte, liegen die Pipinsrieder gegen die Löwen-Zweite hinten, die Hinspiele gegen Erlbach (2:0) und Memmingen (3:1) aber haben sie für sich entschieden.

Eine Besonderheit hat die Konstellation an der Tabellenspitze der Bayernliga Süd noch: Der TSV 1860 München II kann gar nicht aufsteigen, weil die Drittliga-Profis nur eine Liga über der Regionalliga spielen. Sollten die Münchner die Saison auf Platz eins abschließen, wäre der Tabellenzweite aufstiegsberechtigt.