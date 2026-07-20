Sechs Tore in einer Woche: Sztaf schießt Buchbach in die nächste Runde

Buchbach zieht in die zweite Runde des Toto-Pokals. – Foto: Michael Buchholz

„Schade, dass morgen schon Sonntag ist, so eine Woche hätte ich gerne öfter“, scherzte der 26-jährige Stürmer, der fast ein Jahr wegen einer Kreuzbandverletzung pausieren musste und jetzt ein fulminantes Comeback gefeiert hat.

Sechs Tore in einer Woche – das war die Woche von Buchbachs Angreifer Tobias Sztaf. Erst am Dienstag zweimal gegen den Al-Whada FC, dann am Freitag dreimal im Toto-Pokal beim FC Walkertshofen und am Samstag der Siegtreffer bei der Generalprobe zum 2:1 gegen Regionalliga-Aufsteiger VfR Mannheim.

Buchbachs Sztaf musste fast ein Jahr wegen eines Kreuzbandrisses pausieren

Den Führungstreffer gegen die Gäste aus der Regionalliga Südwest markierte Kapitän Samed Bahr in der 12. Minute per Foulelfmeter, nachdem kurz zuvor Philipp Zimmerer den Pfosten getroffen hatte. Buchbachs Trainer Sven Zurawaka schonte in der ersten Halbzeit teilweise das Stammpersonal, das am Dienstag und am Freitag im Einsatz war, aber das extrem junge Team, das da auf dem Feld stand, machte seine Sache gut. „Wir haben zwar drei Chancen zugelassen, aber ansonsten haben wir gut gegen den Ball gearbeitet“, zollte Zurawka seiner „B-Elf“ viel Lob, die sich mehr als engagiert präsentierte, aber eben noch ein paar Unzulänglichkeiten im Aufbauspiel hatte.

Mannheim mit viel Ballbesitz, aber nicht wirklich bedrohlich. Und wenn es mal gefährlich wurde, war Keeper Ludwig Zech zur Stelle. Nach der Pause gewann Buchbach mit der Einwechslung des Stammpersonals zusehends mehr und mehr die Oberhand. Trotzdem gelang Nolahn Assafoua in der 56. Minute der Ausgleich, ehe „Super-Sztafi“ mit einem Lupfer die Partie entschied (61.).

Am Freitag überstand Buchbach die erste Runde im Toto-Pokal locker: Beim niederbayerischen Bezirksligisten FC Walkertshofen setzten sich die Rot-Weißen vor 281 Zuschauern klar mit 6:0 durch.

Buchbach zieht in die nächste Runde – Neuzugang Zimmermann trifft direkt

„Das war ein sehr seriöser Auftritt, wir haben das absolut ordentlich gemacht“, so Trainer Zurawka, der freilich in der Anfangsphase eine große Chance der Gastgeber gesehen hat: „Da hat Zech überragend gehalten, wenn wir da in Rückstand geraten wären, hätte es deutlich schwieriger werden können.“ So stellte Sztaf in der 20. Minute nach Flanke von Faton Dzemailji per Kopf die Zeichen auf Sieg. Und auch den zweiten Treffer erzielte der lange verletzte Buchbacher Außenstürmer nach einer Seitenverlagerung per Kopf (26.). Sekunden vor der Pause schlug dann Tobias Heiland zum dritten Mal zu, als er sich nach einem Solo durchsetzte und trocken im 16er abschloss.