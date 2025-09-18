

FuPa Württemberg: Du hast im vergangenen Spiel beim 7:2-Sieg gegen die TSB Ravensburg sechs Tore erzielt. Bist du besonders stolz auf diese Leistung?



Johannes Geillinger: Klar, so ein Spiel erlebt man nicht alle Tage. Sechs Tore in einem Spiel sind natürlich etwas Besonderes, aber am Ende zählt für mich vor allem, dass wir als Team gewonnen haben. Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir unbedingt die drei Punkte holen wollen – das war das Entscheidende.





Seit dieser Saison bist du auch spielender Co-Trainer beim SV Haisterkirch. Ist es für dich auch wichtig, auf dem Platz die Verantwortung zu übernehmen?



Definitiv. Als Co-Trainer will ich mit gutem Beispiel vorangehen, sowohl im Training als auch im Spiel. Auf dem Platz kann ich direkt Einfluss nehmen, die Jungs pushen und die taktischen Vorgaben umsetzen. Mir ist es wichtig, dass wir gemeinsam als Team auftreten und ich versuche, das vorzuleben.





Für euch war es nach dem Abstieg aus der Kreisliga A erst der zweite Saisonsieg. Wie ist dein bisheriges Fazit nach den ersten fünf Spielen?



Es war natürlich kein leichter Start, das haben wir auch erwartet. Nach einem Abstieg muss man sich erstmal wieder finden. Aber man merkt, dass die Mannschaft zusammenwächst und wir uns von Spiel zu Spiel steigern. Der Sieg gegen Ravensburg gibt uns Rückenwind, darauf wollen wir aufbauen.





Welche Ziele habt ihr euch für diese Saison?



Nach dem Umbruch der letzten Jahre wollen wir jetzt den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen. Unser Verein setzt bewusst auf den eigenen Nachwuchs und will junge Spieler Schritt für Schritt an den aktiven Spielbetrieb heranführen. Es geht nicht nur um kurzfristige Ergebnisse, sondern darum, eine stabile und konkurrenzfähige Mannschaft aufzubauen, die langfristig wieder eine feste Rolle im oberschwäbischen Fußball einnimmt. Uns ist klar, dass dieser Weg Zeit und Geduld erfordert – wichtig ist, dass alle zusammenarbeiten, von Spielern über Trainer bis hin zum Umfeld. Wenn wir als Team geschlossen auftreten und unseren Weg konsequent weitergehen, werden sich die Erfolge automatisch einstellen.





Am kommenden Sonntag spielt ihr nun gegen den Tabellennachbarn Horgenzell, der nur zwei Punkte vor euch steht. Was habt ihr euch für diese Partie vorgenommen?



Wir wollen unbedingt nachlegen und den nächsten Dreier einfahren. Mit einem Sieg könnten wir an Horgenzell vorbeiziehen, das ist natürlich eine zusätzliche Motivation. Wir werden wieder mutig nach vorne spielen, aber gleichzeitig defensiv konzentriert bleiben – dann haben wir gute Chancen.