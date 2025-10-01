Tom Unholzer ist für den SC Buch am Erlbach ein Glücksfall – Foto: Norbert Herrmann

Sechs Tore in einem Spiel: Der Harry Kane-Verschnitt der KK Landshut Der aus Sachsen-Anhalt stammende Tom Unholzer sorgt beim SC Buch am Erlbach für Aufsehen

Sechs Tore in einem Spiel. Der 7:0-Auswärtssieg des SC Buch am Erlbach gegen den SV Gündlkofen stand ganz eindeutig im Zeichen eines Mannes, der ursprünglich aus Sachsen-Anhalt kommt: Tom Unholzer war beim Kantersieg seines Klubs der überragende Mann, der seit 2024 für die Truppe von Coach Helmut Neudecker auf Torejagd geht. Anfang 2022 hat Unholzer aus beruflichen Gründen seinen Lebensmittelpunkt nach Niederbayern verlagert. Nach einem kurzen Intermezzo bei der SpVgg Landshut, für die der inzwischen 33-Jährige allerdings nur zwei Landesliga-Einsätze verbuchte kam er über den Umweg SC Bruckberg zum Kreisklassisten.

Die Unholzer-Bilanz für den SC Buch am Erlbach kann sich wahrlich sehen lassen. 32 Spiele, 27 Tore und 12 Vorlagen. "Eigentlich bin ich gar kein Stürmer, sondern ein zentraler Mittelfeldspieler. Ich wurde umfunktioniert, aber das klappt bislang recht gut und macht mir auch Spaß", schmunzelt Unholzer, der in Ostdeutschland auch eine Reihe von höherklassige Stationen hatte. Unter anderem war der Wahl-Niederbayer in der Saison 2017/2018 für den SV Merseburg in der NOFV-Oberliga aktiv, die vergleichbar mit dem sportlichen Niveau der Bayernliga ist. "Ich habe in meiner Laufbahn schon viel erlebt und war in meiner Heimat durchgängig in höheren Ligen aktiv", erzählt der Routinier, für den das Engagement beim SC Buch am Erlbach eine willkommene Abwechslung zum Job ist: "Ich bin selbstständig und habe viel um die Ohren. Kicken ist mein Ausgleich und macht nach wie vor großen Spaß. Allerdings wollte ich ursprünglich nach der letzten Saison schon aufhören. Die Jungs haben mich dann aber zum weitermachen überredet", lacht Unholzer.





So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SV Gündlkofen Gündlkofen SC Buch am Erlbach Buch a. E. 0 7