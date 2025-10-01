Sechs Tore in einem Spiel: Der Harry Kane-Verschnitt der KK Landshut

Sechs Tore in einem Spiel. Der 7:0-Auswärtssieg des SC Buch am Erlbach gegen den SV Gündlkofen stand ganz eindeutig im Zeichen eines Mannes, der ursprünglich aus Sachsen-Anhalt kommt: Tom Unholzer war beim Kantersieg seines Klubs der überragende Mann, der seit 2024 für die Truppe von Coach Helmut Neudecker auf Torejagd geht. Anfang 2022 hat Unholzer aus beruflichen Gründen seinen Lebensmittelpunkt nach Niederbayern verlagert. Nach einem kurzen Intermezzo bei der SpVgg Landshut, für die der inzwischen 33-Jährige allerdings nur zwei Landesliga-Einsätze verbuchte kam er über den Umweg SC Bruckberg zum Kreisklassisten.
Die Unholzer-Bilanz für den SC Buch am Erlbach kann sich wahrlich sehen lassen. 32 Spiele, 27 Tore und 12 Vorlagen. "Eigentlich bin ich gar kein Stürmer, sondern ein zentraler Mittelfeldspieler. Ich wurde umfunktioniert, aber das klappt bislang recht gut und macht mir auch Spaß", schmunzelt Unholzer, der in Ostdeutschland auch eine Reihe von höherklassige Stationen hatte. Unter anderem war der Wahl-Niederbayer in der Saison 2017/2018 für den SV Merseburg in der NOFV-Oberliga aktiv, die vergleichbar mit dem sportlichen Niveau der Bayernliga ist. "Ich habe in meiner Laufbahn schon viel erlebt und war in meiner Heimat durchgängig in höheren Ligen aktiv", erzählt der Routinier, für den das Engagement beim SC Buch am Erlbach eine willkommene Abwechslung zum Job ist: "Ich bin selbstständig und habe viel um die Ohren. Kicken ist mein Ausgleich und macht nach wie vor großen Spaß. Allerdings wollte ich ursprünglich nach der letzten Saison schon aufhören. Die Jungs haben mich dann aber zum weitermachen überredet", lacht Unholzer.
Der Sechser-Pack gegen Gündlkofen war für den Bucher Top-Spieler ein ganz besonderes Erlebnis. "Sechs Hütten in einem Spiel sind schon außergewöhnlich. Es ist mir aber auch alles angegangen. Vom Elfmeter, vom Schuss in den Winkel bis zum Lupfer war alles dabei", berichtet Unholzer, der sich selbst als spielenden Mittelstürmer bezeichnet: "Tiefenläufe sind nicht mehr meine Stärke. Ich bin eher der Typ Harry Kane, der sich auch mal etwas weiter ins Mittelfeld fallen lässt und seine Mitspieler gut einsetzen kann. Da kommt mir dann schon meine fußballerische Vergangenheit als Sechser zugute." Ob Tom Unholzer mit Ablauf der Spielzeit 2025/2026 seine Schuhe an den Nagel hängt, ist noch nicht final geklärt: "Normalerweise ist Schluss, zumal ich auch nicht jünger werde. Aber man soll nie etwas komplett ausschließen."
Auch von Seiten des Vereins bringt man Unholzer eine hohe Wertschätzung entgegen: "Tom ist nicht nur ein Klassespieler, sondern auch ein überragender Typ. Ein absoluter Glücksfall für unseren Verein", sagt Buchs Co-Spielertrainer Simon Grimbs.