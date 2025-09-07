Sechs Tore in Aich – aber kein Sieger

Moorenweis (grüne Trikots) war oft übermächtig im Derby gegen Aich. Zum Sieg hat‘s aber dennoch nicht gereicht – Foto: Dieter Metzler

Das Spiel zwischen Aich und Moorenweis verlief zwar torreich, aber von einem packenden Derby war es dennoch weit entfernt. So jedenfalls fiel das Urteil von Aichs Trainer Marcel Aue nach dem am Ende für seine Elf glücklichen 3:3 aus.

Glücklich deshalb, weil Aichs Manuel Milde erst in der Nachspielzeit mit einem Traumtor den Punktgewinn noch für den Bezirksliga-Absteiger rettete. „Für uns fühlt sich das Remis wie eine Niederlage an“, sagte dagegen TSV-Trainer Sebastian Baumert ärgerlich. Nicht nur weil seine Mannschaft 3:2 führte, sondern auch, weil sie in den zweiten 45 Minuten das Spiel dominierte. Auch hätte seine Elf einen Handelfer bekommen müssen und „dann hat uns der Referee auch noch ein Tor wegen eines angeblichen Foulspiels am Torwart nicht gegeben.“

Trotz der vielen Treffer fiel Aues Urteil nach dem Spiel vernichtend aus. „Das war weit entfernt von einer hochklassigen Kreisliga-Begegnung“, meinte er enttäuscht. Man habe bei seiner Mannschaft gemerkt, dass einige Spieler noch nicht ganz auf der Höhe waren. Er sei froh, dass die Urlaubszeit jetzt vorbei ist. Kalt erwischt wurde der FCA, der bereits nach vier Minuten in Rückstand geriet. Sebastian Bonfert traf zum 0:1. Der Ausgleich ließ aber nicht lange auf sich warten. Aichs Kapitän Florian Friedrich überwand TSV-Keeper Andreas Pauker mit einem trockenen Flachschuss (11.).