Sechs Tore im ersten Test: Kevin Wolze lobt Viktoria Goch

Gute Laune bei Kevin Wolze. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der Landesligist Viktoria Goch hat das erste von sieben Testspielen während der Vorbereitung souverän gewonnen. Trainer Kevin Wolze erklärt, wie er den Auftritt seiner Mannschaft bewertet und wie zufrieden er bislang mit den neuen Akteuren im Kader ist.

Wolze hatte seinen Spielern in der Begegnung alle erdenklichen Freiheiten gelassen. „Es gab diesmal keine großen taktischen Vorgaben für die Mannschaft. Es ging nur darum, dass die Jungs Spaß am Fußball hatten und den Ball laufen lassen“, sagte der Coach. Das klappte in den ersten 45 Minuten noch nicht so gut. „Vor der Pause ist es nicht rund gelaufen“, so Wolze. Nach dem Seitenwechsel wurde es aber merklich besser.

Viktoria Goch hat im ersten Testspiel während der Vorbereitung auf die Saison in der Landesliga einen deutlichen Erfolg gefeiert. Die Mannschaft setzte sich am Dienstagabend im Hubert-Houben-Stadion gegen den TuS Haffen-Mehr, der in der abgelaufenen Spielzeit in der Kreisliga A Rees-Bocholt den vierten Platz belegt hatte, mit 6:0 (1:0) durch. Sechs weitere Testpartien stehen noch auf dem Programm, ehe es Mitte August wieder um Punkte geht.

Zwei Treffer von Elias Koenen

Wolze hatte Verständnis für die Anlaufschwierigkeiten seines Personals. „Denn die Spieler hatten einige sehr harte Trainingseinheiten in den Beinen“, sagte der Ex-Profi, der in personeller Hinsicht ebenfalls nicht aus dem Vollen schöpfen konnte. Beim ersten Test waren nur 15 Feldspieler dabei, weil einige Akteure beruflich oder privat verhindert waren.

Die Treffer der Viktoria erzielten Elias Koenen (16., 61.), Luca Palla (47.), Levon Kürkciyan (54.), Marius Alt (68.) und Jan-Luca Geurtz (70.), der von Rot-Weiss Essen II zurückgekehrt ist.

Im Tor stand Pascal Mollenhauer. Die Zugänge Niklas Puff von der SGE Bedburg-Hau und Felix Varzandeh aus den A-Junioren von Ratingen 04/19, die sich ebenfalls Hoffnungen machen, als Nummer eins in die Saison zu starten, saßen zunächst auf der Bank. „Sie werden in den nächsten Partien ihre Chance bekommen. Es macht mehr Sinn, einen Torhüter über 90 Minuten in einem Test spielen zu lassen, statt nur eine Halbzeit“, sagte Wolze.

Wolze lobt die neuen Spieler

Die kompletten 90 Minuten schaute auch Nils Rix dem Geschehen auf dem Rasen von der Bank aus zu. Den 28-jährigen Abwehrspieler, der nach einem Kreuzbandriss monatelang gefehlt hatte, plagten muskuläre Probleme. „Wir wollten kein Risiko eingehen und haben ihn deshalb geschont“, sagte Wolze.

Der Coach zieht nach der ersten Woche der Vorbereitung ein positives Fazit. „Wir haben sehr gut trainiert. Und die Neuzugänge haben sich sehr gut eingefügt. Sie passen prima ins Team“, sagte Wolze.

Die weiteren Testspiele von Viktoria Goch