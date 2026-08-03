Sechs Tore im 100-Minuten-Test: SSV Merten testet im Ausland Mittelrheinligist feiert deutlichen 6:0-Erfolg gegen die U21 von NEC Nijmegen. von red · Heute, 10:11 Uhr · 0 Leser

Noah Kurmali (re.) im Zweikampf beim Testspiel in den Niederlanden. – Foto: Sharifo Osmaan

Für den Test gegen die U21 des niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen reiste die Kilic-Elf über 160 Kilometer – und kehrte mit einem klaren 6:0-Erfolg zurück.

Sai glänzt mit Dreierpack Vor 300 Zuschauern entwickelte sich in den Niederlanden eine klare Angelegenheit. Gespielt wurde auf Wunsch der Trainer über eine ungewöhnliche Distanz von viermal 25 Minuten. Dabei drückten vor allem die Mertener Sommer-Zugänge der Partie ihren Stempel auf, die vier der insgesamt sechs Treffer beisteuerten. Allen voran Alexander-Tackie Sai, der erst vor wenigen Wochen vom Siegburger SV in die MerKur-Arena gewechselt war, erwischte einen Sahnetag. Bereits in der zehnten Minute markierte der Angreifer die 1:0-Führung, ehe er nur elf Zeigerumdrehungen später auf 2:0 stellte (21.). Michael Okoroafor schraubte das Ergebnis in der 31. Minute auf 3:0 in die Höhe, ehe erneut Sai noch vor dem Ende des zweiten Viertels seinen persönlichen Dreierpack schnürte und zum 4:0 vollendete (40.). Im weiteren Spielverlauf ließ die Kilic-Auswahl nichts mehr anbrennen. Okoroafor legte mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 5:0 nach (61.), ehe mit Nick Hirschfeld kurz vor dem Abpfiff ein weiterer Neuzugang den 6:0-Endstand besiegelte (86.).

Belastungssteuerung trägt Früchte SSV-Cheftrainer Bünyamin Kilic zeigte sich nach dem Schlusspfiff hochzufrieden mit dem Auftritt gegen den Nachwuchs des Ehrendivisionärs: „Nijmegen spielt in der U21-Liga – der dritthöchsten Spielklasse. Das war ein richtig guter Test für uns gegen eine unheimlich talentierte Truppe, allesamt Jungs zwischen 18 und 20 Jahren.“ Das veränderte Spielzeit-Format kam dem SSV dabei entgegen. Nachdem das Team in der Vorwoche gegen den Wuppertaler SV aufgrund personeller Engpässe noch durchspielen musste, konnte Kilic diesmal munter rotieren. „Wir haben wieder sehr viel durchgewechselt. Letzte Woche gegen Wuppertal waren wir personell leider nicht so gut besetzt und mussten praktisch mit der ersten Elf durchspielen. Da hat man die Müdigkeit extrem gemerkt, da fehlten am Ende einfach die Körner. Heute hingegen hat das alles sehr gut gepasst. Durch das Format von viermal 25 Minuten konnten wir die Belastung optimal steuern – für einige gab es mehr Spielzeit, für andere etwas weniger“, resümierte der Coach.