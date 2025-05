Sechs Tore gegen den Tabellenersten: Felix Eder ist Spieler der Woche

In dieser Woche hat sich Felix Eder vom TSV Denkendorf II gegen tausende Konkurrenten aus Württembergs Amateurfußball durchgesetzt. Beim 7:2-Sieg gegen den noch bisher ungeschlagenen Tabellenführer SC Altbach war der 22-Jährige an allen sieben Treffern beteiligt, darunter sechs Tore. Aufgrund dieser Leistung ist Eder unser Spieler der Woche.

FuPa: Beim 7:2-Sieg gegen den Tabellenführer SC Altbach warst du an allen sieben Treffern beteiligt, davon sechs Tore: Wie waren deine Emotionen nach Abpfiff und wie habt ihr als Mannschaft gefeiert?

FuPa: Inwiefern erinnerst du dich an eine ähnliche Leistung von dir in deiner bisherigen Karriere?

Felix Eder: Eine ähnliche Leistung hatte ich bisher noch nicht in meiner Karriere, da jedes Spiel aber auch auf seine Weise anderes ist.

FuPa: Nach einer 2:0-Führung habt ihr die Partie nochmal spannend gemacht: Was sagt es über auch als Team aus, dass ihr das Spiel dennoch so furios in der Schlussphase ausgerechnet gegen den Tabellenführer dominiert habt?

Felix Eder: Das hat einfach gezeigt, was für eine kampfstarke Mannschaft wir sind und jedes Spiel 110% geben und jedes Spiel gewinnen wollen. In dem Spiel wollten wir einfach unbedingt gewinnen vor allem, weil es der ungeschlagenen Tabellenführer war.

FuPa: Was sind deine besonderen Stärken als Spieler und wie kannst du deiner Mannschaft am besten auf und neben dem Platz helfen?

Felix Eder: Meine Erfahrung hilft unserer sehr jungen Mannschaft einfach und der Gedanke das meine Mitspieler sich immer auf mich verlassen können, weil ich mein Herz für den Verein gebe. Und klar meine Stärke ist einfach die Torgefahr und der Wille jedes Spiel gewinnen zu wollen egal gegen wen wir spielen.

FuPa: In nur 17 Spielen hast du überragende 33 Tore geschossen. Inwiefern ist das auch ein Bewerbungsschreiben für die erste Mannschaft, bzw. wirst du auch in der nächsten Saison weiter für die Zweite auflaufen?

Felix Eder: Ich spiel in der zweiten Mannschaft, weil ich beruflich sehr eingeschränkt bin zu trainieren. Deswegen muss ich bzw. und der Verein schauen, wie es in der Zukunft weitergeht.