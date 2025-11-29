Sechs-Tore-Gala: SG Sonnenhof Großaspach stürmt furios auf Platz 1

"Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey" tönte es rund 20 Minuten vor Abpfiff grölend aus dem Aspacher A-Fanblock. Zu diesem Zeitpunkt stand es bei dieser Freitagabend-Partie zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem FC-Astoria Walldorf bereits 4:0. Doch einerseits sollte es das noch lange nicht gewesen sein an diesem Abend und andererseits, war es zunächst ein großes Stück Arbeit, welches die Reinhardt-Elf zunächst verrichten musste, aber zum Heimspiel-Abschluss des Jahres 2025 aber dann doch nochmal ein Feuerwerk abbrannte.

Auf der anderen Seite hatte Felix Kendel dann kurz vor dem Pausenpfiff das 1:1 auf dem Fuß, doch Max Reule war zur Stelle und entschärfte per Fußabwehr (43.). Somit blieb es nach intensiven, aber relativ höhepunktlosen 45 Minuten bei der knappen, aber nicht unverdienten 1:0-Pausenführung für die Hausherren.

Die Partie begann recht munter, wenn auch hochkarätige Torraumszenen lange auf sich warten ließen. Vieles spielte sich im Mittelfeld beider Teams ab, der Gewinn von zweiten Bällen wurde ein entscheidendes Gut für die Kreation von gefährlichen Aktionen im letzten Drittel. Die SG traf mit der ersten guten Aktion prompt zur Führung. Fabian Eisele setzte Loris Maier im Strafraum in Szene. Der nahm den Ball einmal an und versenkte ihn dann mit einem platzierten Schuss ins rechte untere Eck zum 1:0 (26.).

Nach dem Seitenwechsel drückten dann die Gäste aus Walldorf mächtig aufs Gaspedal. Und Max Reule durfte sich gleich doppelt auszeichnen: Erst scheiterte Yasin Zor aus spitzem Winkel an der Glanztat der Aspacher Krake (53.), nur zwei Zeigerumdrehungen später ging Reule als Sieger aus dem Eins-gegen-Eins-Duell mit Marcel Carl hervor (55.). Und genau in dieser Sturm- und Drangphase des FCA schlug dann wiederum der Dorfklub eiskalt zu. Luca Molinari schickte von links eine feine Flanke in die Box, Michael Kleinschrodt rauschte heran und vollendete in Torjäger-Manier aus kurzer Distanz per Abstauber zum 2:0 (61.).

Und dieser Treffer beflügelte die Rot-Schwarzen, die sich fortan in einen regelrechten Rausch spielten und einmal mehr in dieser Saison für Begeisterung sorgten. Direkt nach dem Anstoß der Astoria folgte die schnelle Balleroberung durch Kleinschrodt. Der stürmte auf die Kette zu, behielt die Übersicht und legte nochmal ab auf den mitgeeilten Niklas Pollex. Der zögerte nicht lange und vollendete dann per wuchtigem Flachschuss ins lange Eck aus gut 20 Metern zum 3:0 (63.).

Und der Dorfklub-Express machte weiterhin Dampf. Fabian Eisele verlagerte das Spiel in der 66. Spielminute auf die linke Seite. Loris Maier zeigte sich geschickt bei der Annahme und erhöhte nach einem kurzen Haken mit seinem linken Fuß anschließend per Abschluss ins rechte Toreck auf 4:0 für die SG. Und auch der eingewechselte Mert Tasdelen durfte sich anlässlich seines 100. SG-Pflichtspiels an diesem Abend noch in die Torschützenliste eintragen. Erneut war es Eisele, der den Ball gekonnt festmachte, Fahrt aufnahm und im richtigen Moment nochmal für Tasdelen ablegte, der anschließend sehenswert ins lange Eck schlenzte (81.). 5:0!

Den Schlusspunkt dieses Gala-Abends besorgte dann Fabian Eisele höchstpersönlich, der nach zuvor drei Assists dann selbst noch einnetzen durfte. Der eingewechselte Lukas Stoppel brachte den Ball von der Grundlinie aus hoch auf den langen Pfosten, Eisele stand wie gewohnt goldrichtig und köpfte ein zum 6:0-Endstand (90.+3). Damit springt die SG Sonnenhof Großaspach als Aufsteiger vorübergehend an die Tabellenspitze der Regionalliga Südwest und sorgt einmal mehr für reichlich positive Schlagzeilen in dieser aktuellen Spielzeit.



Die nächste Partie

Am kommenden Samstag, den 6. Dezember, ist die SG Sonnenhof Großaspach dann für das letzte Spiel des Kalenderjahres 2025 zu Gast beim FSV Frankfurt. Anpfiff der Partie in der PSD Bank-Arena in Frankfurt ist um 14 Uhr.