Sechs Tore! Deutz holt Big Points im Tabellenkeller

Der Wahlscheider SV war an diesem Wochenende zum Zuschauen verdammt: Wegen des Rückzugs des SV Niederbachem hatte der Tabellenletzte spielfrei. So mussten Trainer Pascale Spies und Co. mit ansehen, wie der Klassenerhalt ein gutes Stück weiter in die Ferne gerückt ist.
SC Volmershoven-Heidgen – SV Rot-Weiß Merl 3:3
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Stephan Bremer, Fynn Brygala (32. Malte Heinen), Ibrahim Bokhabza, Laurin Hothum (72. Luca David Clasen), Sebastian Flachmeier, Fabrice Etienne Schumacher (43. Lucas Daniel Wölk), Michael Braun, Moritz Hartmann (57. Tom Nekes), Bilal Abik - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Christopher Preloznik, Abdallah Ibin Omar Al Khattab Dick (46. Muhammad Ja'afar Abdallah), Moritz Michalarias, Dino Zdrilic, Tim Kukelka (62. Hano Garmiani), Abdelilah Bazda, Sammy Simmo, Nick Barenscheer, Martin Racipovic, Oleksandr Rohozhyn - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
Schiedsrichter: Dr. Lukas Heineck (Marburg) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Martin Racipovic (17.), 0:2 Sammy Simmo (19.), 1:2 Bilal Abik (45.), 2:2 Lucas Daniel Wölk (45.+2), 3:2 Lucas Daniel Wölk (53.), 3:3 Sammy Simmo (70.)
FC Hertha Rheidt – FC Blau-Weiß Friesdorf 0:3
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Sigert Novaku (79. Ayman Bouskouchi), Leon Winkelheide, Leon Pagels, Elis Zulfic, Saad Barouag (67. Tim Rothe), Fabian Decker, Lars Krahe (89. Tofik Aliev), Nechirwan Jelal Ali - Trainer: Benedict Habroune
FC Blau-Weiß Friesdorf: Roman Khobotnia, Argent Thaqaj, Mark Kwarteng, Luis Gjini (92. Yassir Bentassil), Mahdi Dhouib, Alexander Dohr, Julius Flachsbarth (93. Antonio Bozic), Nils Rütten, Daniel Schaal, Yevhen Didych (92. Jeremy Julian), Peter Düngelhoef - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
Schiedsrichter: Thomas Wiggers - Zuschauer: 49
Tore: 0:1 Nils Rütten (22. Foulelfmeter), 0:2 Luis Gjini (55.), 0:3 Yevhen Didych (86.)
SC Uckerath – TuRa Germania Oberdrees 4:4
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel, Rene Dzubiella, Tom Werry, Mathis Einheuser, Johannes Grünig, André Baltruschat, Igor Weber (46. Liam Ludwig), Finn Lange (46. Marvin Syrstad), Niklas Merz (73. Florian Scharfenberg), Justin Brück
TuRa Germania Oberdrees: Julius Blumenauer, Tim Lünenbach, Julius Lehnhoff, Sascha Middelmann (64. Bastian Gundlach), Noah Schäfer (64. Coskun Celik), Philip Hack, Mike Schnurpfeil (60. Mario Steiner), Roschan Monsef (60. Willi Kückelhaus), Daniel Blum, Philip Urbanek (73. Lukas Lünenbach), Jan Euenheim - Trainer: Wolfgang Schlösser
Schiedsrichter: Sitki Yigitbasi (Bergisch Gladbach ) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Daniel Blum (27.), 1:1 Justin Brück (34.), 2:1 Marvin Syrstad (63.), 2:2 Jan Euenheim (66. Foulelfmeter), 2:3 Daniel Blum (74.), 2:4 Daniel Blum (84.), 3:4 Marvin Syrstad (87.), 4:4 Mathis Einheuser (90.+2)
TuS Buisdorf – Marokkanischer SV Bonn 3:2
TuS Buisdorf: Dominik Stibing, Maik Noppe, Felix Hens, Jens Käß, Noah Ptassek (62. Luca Hübgen), Felix Schamberg (72. Jonas Spiekermann), Julius Hübgen (90. Noah Jeromin), Luca Brors (87. Max Müller), Gentjan Gashi, Yusuf Salih Kilicaslan (90. Sebastian Alt), Finn Töller - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
Marokkanischer SV Bonn: Manuel Kurth, Brindon Mensah-Assiakoley, Mucteba Dogan, Hamza Asaad Allah Ayari, Bilal Acharki, Adnan Bouskouchi, Abdullah El Leithy (81. Dhrgam Alshebani), Albara Mohamed Elforjani, Jan Schmickler, Volkan Kartal (72. Yakub Yildiz), Alejandro Albaida Aroca - Trainer: Mesih Celik
Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Finn Töller (13.), 1:1 Brindon Mensah-Assiakoley (44.), 1:2 Jan Schmickler (53.), 2:2 Luca Brors (63.), 3:2 Julius Hübgen (79.)
Gelb-Rot: Felix Hens (88./TuS Buisdorf/)
Besondere Vorkommnisse: Max Müller (TuS Buisdorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Manuel Kurth (90.).
