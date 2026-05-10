 2026-05-06T12:44:31.715Z

Spielbericht

Sechs Tore! Deutz holt Big Points im Tabellenkeller

Bezirksliga, Staffel 2: Die SV Deutz 05 II besiegt den VfR Hangelar mit 6:3 und geht einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt.

von Niklas Bien · Heute, 20:55 Uhr · 0 Leser
Die SV Deutz 05 II hat drei ganz wichtige Zähler eingesammelt
Die SV Deutz 05 II hat drei ganz wichtige Zähler eingesammelt – Foto: Boris Hempel

Verlinkte Inhalte

BZL Mittelrhein St. 2
Oberpleis
Friesdorf
Niederbachem
Wahlscheid

Der Wahlscheider SV war an diesem Wochenende zum Zuschauen verdammt: Wegen des Rückzugs des SV Niederbachem hatte der Tabellenletzte spielfrei. So mussten Trainer Pascale Spies und Co. mit ansehen, wie der Klassenerhalt ein gutes Stück weiter in die Ferne gerückt ist.

Deutz zieht Wahlscheid davon

Heute, 17:30 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
6
3
Abpfiff

Und zwar weil mit der SV Deutz 05 II der größte direkte Konkurrent überzeugend gegen den VfR Hangelar gewonnen hat. Dabei legte Hangelar durch Vladyslav Cheltsov und Ben Müller-Hirschmann schnell mit 2:0 vor. Danach drehte das abstiegsbedrohte Deutz aber auf. Zweimal Francesco Costarella, Can Grund und Manuel Frings stellten den Spielverlauf mit dem 4:2 nach 47 Minuten auf den Kopf. Die Gäste verkürzten durch den Foulelfmeter von Clemens Heinen zwar noch einmal auf 3:4, der junge Mikail Polat Karagöz machte mit seinem Doppelpack in der Schlussphase aber den Deckel drauf. Damit haben die 05er den Wahlscheider SV auf vier Punkte distanziert, haben allerdings auch ein Spiel mehr absolviert.

Kein Sieger im Topspiel

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
1
1
Abpfiff

Im Topspiel zwischen dem Tabellendritten 1. FC Niederkassel und Spitzenreiter TuS 05 Oberpleis gab es derweil keinen Sieger: Zwei frühe Treffer von TuS-Angreifer Mika Thomas und Niederkassels Torjäger Boris Kivoma sorgten für den 1:1-Endstand. Oberpleis muss dadurch noch einmal um die Meisterschaft bangen: Der FC Blau-Weiß Friesdorf hat mit dem 3:0 gegen den FC Hertha Rheidt seinen Lauf fortgesetzt und ist nun auf zwei Punkte am Tabellenführer dran.

Die weiteren Spiele des 26. Spieltags

Heute, 15:30 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
3
3
Abpfiff

SC Volmershoven-Heidgen – SV Rot-Weiß Merl 3:3
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Stephan Bremer, Fynn Brygala (32. Malte Heinen), Ibrahim Bokhabza, Laurin Hothum (72. Luca David Clasen), Sebastian Flachmeier, Fabrice Etienne Schumacher (43. Lucas Daniel Wölk), Michael Braun, Moritz Hartmann (57. Tom Nekes), Bilal Abik - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Christopher Preloznik, Abdallah Ibin Omar Al Khattab Dick (46. Muhammad Ja'afar Abdallah), Moritz Michalarias, Dino Zdrilic, Tim Kukelka (62. Hano Garmiani), Abdelilah Bazda, Sammy Simmo, Nick Barenscheer, Martin Racipovic, Oleksandr Rohozhyn - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
Schiedsrichter: Dr. Lukas Heineck (Marburg) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Martin Racipovic (17.), 0:2 Sammy Simmo (19.), 1:2 Bilal Abik (45.), 2:2 Lucas Daniel Wölk (45.+2), 3:2 Lucas Daniel Wölk (53.), 3:3 Sammy Simmo (70.)

_________________

Heute, 15:00 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
0
3
Abpfiff

FC Hertha Rheidt – FC Blau-Weiß Friesdorf 0:3
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Sigert Novaku (79. Ayman Bouskouchi), Leon Winkelheide, Leon Pagels, Elis Zulfic, Saad Barouag (67. Tim Rothe), Fabian Decker, Lars Krahe (89. Tofik Aliev), Nechirwan Jelal Ali - Trainer: Benedict Habroune
FC Blau-Weiß Friesdorf: Roman Khobotnia, Argent Thaqaj, Mark Kwarteng, Luis Gjini (92. Yassir Bentassil), Mahdi Dhouib, Alexander Dohr, Julius Flachsbarth (93. Antonio Bozic), Nils Rütten, Daniel Schaal, Yevhen Didych (92. Jeremy Julian), Peter Düngelhoef - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
Schiedsrichter: Thomas Wiggers - Zuschauer: 49
Tore: 0:1 Nils Rütten (22. Foulelfmeter), 0:2 Luis Gjini (55.), 0:3 Yevhen Didych (86.)

_________________

Heute, 15:15 Uhr
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
4
4
Abpfiff
+Video

SC Uckerath – TuRa Germania Oberdrees 4:4
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel, Rene Dzubiella, Tom Werry, Mathis Einheuser, Johannes Grünig, André Baltruschat, Igor Weber (46. Liam Ludwig), Finn Lange (46. Marvin Syrstad), Niklas Merz (73. Florian Scharfenberg), Justin Brück
TuRa Germania Oberdrees: Julius Blumenauer, Tim Lünenbach, Julius Lehnhoff, Sascha Middelmann (64. Bastian Gundlach), Noah Schäfer (64. Coskun Celik), Philip Hack, Mike Schnurpfeil (60. Mario Steiner), Roschan Monsef (60. Willi Kückelhaus), Daniel Blum, Philip Urbanek (73. Lukas Lünenbach), Jan Euenheim - Trainer: Wolfgang Schlösser
Schiedsrichter: Sitki Yigitbasi (Bergisch Gladbach ) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Daniel Blum (27.), 1:1 Justin Brück (34.), 2:1 Marvin Syrstad (63.), 2:2 Jan Euenheim (66. Foulelfmeter), 2:3 Daniel Blum (74.), 2:4 Daniel Blum (84.), 3:4 Marvin Syrstad (87.), 4:4 Mathis Einheuser (90.+2)

_________________

Heute, 15:15 Uhr
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
3
2
Abpfiff

TuS Buisdorf – Marokkanischer SV Bonn 3:2
TuS Buisdorf: Dominik Stibing, Maik Noppe, Felix Hens, Jens Käß, Noah Ptassek (62. Luca Hübgen), Felix Schamberg (72. Jonas Spiekermann), Julius Hübgen (90. Noah Jeromin), Luca Brors (87. Max Müller), Gentjan Gashi, Yusuf Salih Kilicaslan (90. Sebastian Alt), Finn Töller - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
Marokkanischer SV Bonn: Manuel Kurth, Brindon Mensah-Assiakoley, Mucteba Dogan, Hamza Asaad Allah Ayari, Bilal Acharki, Adnan Bouskouchi, Abdullah El Leithy (81. Dhrgam Alshebani), Albara Mohamed Elforjani, Jan Schmickler, Volkan Kartal (72. Yakub Yildiz), Alejandro Albaida Aroca - Trainer: Mesih Celik
Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Finn Töller (13.), 1:1 Brindon Mensah-Assiakoley (44.), 1:2 Jan Schmickler (53.), 2:2 Luca Brors (63.), 3:2 Julius Hübgen (79.)
Gelb-Rot: Felix Hens (88./TuS Buisdorf/)
Besondere Vorkommnisse: Max Müller (TuS Buisdorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Manuel Kurth (90.).

_________________

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2