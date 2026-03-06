Sechs Tore am Freitagabend: VfL Rheinhausen schlägt Viktoria Alpen

Spieltag 22 steht in der Kreisliga A Moers an! In Spielen des VfL Rheinhausen und von Viktoria Alpen ist immer eine Menge los, deshalb dürfte das Freitagabendspiel auch ein launiger Auftakt in das Wochenende werden. Der TV Asberg wird am Sonntag jedenfalls versuchen, die Tabellenführung vom SV Budberg II zurückzuerobern.
Der VfL Rheinhausen hat sich am Freitagabend in der Kreisliga A Moers mit 4:2 gegen den FC Viktoria Alpen durchgesetzt. In einer lebhaften Anfangsphase gingen die Gastgeber nach einer Ecke in Führung, als Kim Weickart in der 12. Minute traf. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur fünf Minuten später glich Niels Kuhlmann per Kopf aus.
Die Partie blieb offen, und Rheinhausen legte erneut vor. Niklas Tersteegen stellte nach 23 Minuten den alten Abstand wieder her, doch kurz vor der Pause egalisierte Nils Speicher den Spielstand erneut. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Rheinhausen den Druck und kam in der 64. Minute durch Julian Daniel Gardocki wieder zur Führung. In der Schlussphase sorgte schließlich Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt mit seinem Treffer für die Entscheidung und stellte den 4:2-Endstand her. Die Hausherren sichern mit dem Flutlichtspiel-Sieg ihren Platz vor Alpen im Mittelfeld.
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Büdericher SV - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SV Millingen - ESV Hohenbudberg
So., 15.03.26 13:00 Uhr SV Budberg II - TV Asberg
So., 15.03.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SV Schwafheim
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Menzelen
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - VfL Rheinhausen
So., 15.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Concordia Rheinberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr GSV Moers II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Rumelner TV
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Menzelen - VfL Rheinhausen
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 22.03.26 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - GSV Moers II
So., 22.03.26 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - Büdericher SV
So., 22.03.26 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Schwafheim II
So., 22.03.26 15:00 Uhr TV Asberg - SSV Lüttingen
So., 22.03.26 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Sonsbeck II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Millingen
So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Budberg II
