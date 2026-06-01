Sechs Tore, aber keine Wende im Titelrennen

– Foto: Philipp Reichelt

Der Tabellenzweite erfüllt seine Pflichtaufgabe souverän, muss nach dem letzten Auswärtsspiel der Saison aber dennoch dem Konkurrenten gratulieren.

Bereits der Auftakt verlief ungewöhnlich. Wegen eines Gewitters wurde die Partie verspätet angepfiffen. Während der SC Twistringen schnell seinen Rhythmus fand, hatte der FC Gessel-Leerssen zunächst große Probleme ins Spiel zu kommen. Entsprechend deutlich gestalteten die Gäste die erste Halbzeit.

Der SC Twistringen hat seine Aufgabe beim bereits abgestiegenen FC Gessel-Leerssen souverän gelöst. Beim 6:2 (3:1)-Erfolg zeigte der Tabellenzweite über weite Strecken den erwarteten Klassenunterschied, konnte die Meisterschaft des VfR Evesen aber dennoch nicht mehr verhindern.

Auch Gessels Trainer Maik Hüneke sah eine klare erste Halbzeit der Gäste: „Twistringen hat eine starke erste Halbzeit gespielt, während wir überhaupt nicht ins Spiel gefunden haben.“ Dennoch gelang den Gastgebern kurz vor der Pause der Anschluss. Fynn-Luca Stöver traf zum 1:3 (45.+2), was Hüneke als „kleinen Mutmacher für die zweite Hälfte“ bezeichnete.

„Den Klassenunterschied zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellenletzten hat man über weite Strecken der Partie deutlich gesehen“, sagte Trainer Timo Rathkamp. Seine Mannschaft dominierte von Beginn an und ging durch Beytullah Sengönül (11.) früh in Führung. Nach einer Ecke von Lüder Uhlhorn erhöhte Elias Wilkens per Kopf auf 2:0 (16.), ehe Sengönül nach Vorarbeit von Uhlhorn auch das 3:0 erzielte (23.).

Und tatsächlich wurde es nach dem Seitenwechsel kurzzeitig spannend. Nachdem Gessel-Leerssen defensiv stabiler auftrat, verkürzte Jonas Lohmann in der 75. Minute mit einem sehenswerten Freistoß auf 2:3. „Danach hatten wir sogar die Möglichkeit zum Ausgleich, konnten die Chance zum 3:3 aber leider nicht nutzen“, sagte Hüneke.

Rathkamp erinnerte sich an diese Phase ähnlich: „Da schaut man sich natürlich kurz etwas verdutzt an und fragt sich, warum es plötzlich wieder spannend wird.“ Die Antwort seiner Mannschaft folgte jedoch umgehend. Nur eine Minute später stellte Sengönül mit seinem dritten Treffer des Abends den alten Abstand wieder her. „Damit war die Partie im Grunde entschieden“, so Rathkamp.

In der Schlussphase schraubten Lüder Uhlhorn (85.) und Dean Nobis (87.) das Ergebnis noch auf 6:2. Für Rathkamp war es ein „hochverdienter Sieg“, auch wenn ihn die beiden Gegentore ärgerten: „Ich hätte mir gewünscht, dass wir zu Null spielen.“

Bei den Gastgebern stand ohnehin weniger das Ergebnis als der emotionale Rahmen im Mittelpunkt. Vor dem letzten Bezirksliga-Heimspiel wurden Co-Trainer Sascha Winkler sowie Co-Kapitän Marc Malguth verabschiedet, der seine Karriere beendet. Zudem könnte auch Jonas Lohmann sein letztes Spiel für den Verein bestritten haben. „Für uns standen an diesem Abend ohnehin vor allem die Verabschiedungen im Mittelpunkt“, betonte Hüneke.

Für Twistringen blieb trotz des deutlichen Erfolgs am Ende nur Rang zwei. „Wir wollten mit diesem Erfolg noch einmal Druck auf Evesen ausüben. Das hat letztlich nicht geklappt“, sagte Rathkamp. Zugleich fand er anerkennende Worte für den neuen Meister: „Und unabhängig davon muss man Evesen zur Meisterschaft gratulieren. Wenn eine Mannschaft am Ende möglicherweise auf 80 Punkte kommt, dann ist das schon beeindruckend. Dafür gebührt ihnen Respekt.“

FC Gessel-Leerssen – SC Twistringen 2:6

FC Gessel-Leerssen: Arne Jacob, Giorgio Amicone (69. Yannik Kaschel), Oliver Mauk, Ole Ehlers, Fynn-Luca Stöver, Marc Malguth (82. Jonas Rode), Maris Beuke, Jonas Lohmann (90. Tion Hoops), Arne Wolter, Mika Bade (58. Florian Zimpelmann), Ben Ehlers (69. Tom Niklas Stöver) - Trainer: Maik Hüneke

SC Twistringen: Marcel Schröder (geb. Bavendiek), Kevin Diekmann (79. Benno Schmidt), Jonas Wilkens, Justus Schlake, Maurice Künning, Tom Lehmkuhl (72. Ahmad Ataya), Dean Nobis, Lüder Uhlhorn, Tom Thiede, Elias Wilkens, Beytullah Sengönül (87. Mathis Weimann) - Trainer: Simon Beuke - Trainer: Timo Rathkamp

Schiedsrichter: Marian Hantke (Stelingen) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Beytullah Sengönül (11.), 0:2 Elias Wilkens (16.), 0:3 Beytullah Sengönül (23.), 1:3 Fynn-Luca Stöver (45.+2), 2:3 Jonas Lohmann (75.), 2:4 Beytullah Sengönül (76.), 2:5 Lüder Uhlhorn (85.), 2:6 Dean Nobis (87.)