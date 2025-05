Sechs Teilnehmer vom Mercedes-Benz JuniorCup beim DFB-Pokalfinale

Die Augen der schwäbischen Fußballfans blicken am Wochenende nach Berlin. DFB-Pokalfinale, Arminia Bielefeld gegen VfB Stuttgart, vor Ort mindestens 30000 schwäbische Fußballfans und das who is who von Politik und Fußball. Und mittendrin, an entscheidender Stelle: sechs ehemalige Teilnehmer des Mercedes-Benz JuniorCup, die den Sprung vom Sindelfinger Glaspalast, in dem seit 1991 dieses Nachwuchsturnier stattfindet, in die weite Fußball-Welt geschafft haben. Sebastian Hoeneß, Angelo Stiller, Jeff Chabot, Ermin Demirovic, Pascal Stenzel und David Krecidlo.