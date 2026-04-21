Sechs Teams zittern: Abstiegskampf spitzt sich zu

Sieben Spiele sind es noch, dann steht fest, wer den Gang in die Kreisliga B antreten muss und wer in die Bezirksliga aufsteigen darf. Im Tabellenkeller hat der 23. Spieltag die Lage etwas entzerrt – und damit im Umkehrschluss zugespitzt. Fortuna Müllekoven hat sich mit dem 6:1 über den SV Umutspor Troisdorf wohl aus dem Abstiegskampf verabschiedet und den SVU damit umso tiefer reingedrückt.
TuS Birk – TSV 06 Wolsdorf 2:2
TuS Birk: Niklas Rosenstein, Christoph De Vries, Nils Frank Bökert, Christoph Francois Kever, Leon Bartke, Samuel Patricio Hou (73. Florian Fischer), Ben Oberscheid, Stefan Kinzel (79. Andreas Kinzel), Maximilian Schiffler, Jascha Elias Welke (73. Niklas Meyer) - Trainer: Sebastian Hunjet
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Lennart Schulte, Lukas Himmrich, Florian Holschbach, Lucas Relvas Galveia, Tim Schellenbach, Ben Bohnau, Luis Dräger, Antonio Heinz (89. Andreas Kröcker), Philipp Herschel (69. Henrik Schyns), Felix Hauck - Trainer: Timo Leo - spielender Co-Trainer: Henrik Schyns - spielender Co-Trainer: Luis Dräger
Schiedsrichter: Oliver Kindsvater (Sankt Augustin)
Tore: 1:0 Lennart Schulte (16.), 1:1 Nils Frank Bökert (35.), 2:1 Ben Bohnau (72.), 2:2 Niklas Meyer (76.)
__________________
TuS 05 Oberpleis II – SV Bergheim 1937 0:3
TuS 05 Oberpleis II: Max Blönigen, Denis Nawrath, Maxim Reiser (70. Souleymane Toure), Akin Sener, Jannik Goethe, Masakazu Hara (82. Niklas Tropartz), Michael Wasserheß (88. Christian Saßenbach), Christoph Rödl, Thomas Schönherr (37. Leonard Zensen), Paul Berner, Mehmet Hanefi Öcal (92. Robin Schwippert) - Trainer: Tim Görgens
SV Bergheim 1937: Robin Emmerich, Justin Heitzer, Serhildan Hannan, Hanif Tchazodi (66. Stefan Bach), Jonas Christian Lülsdorf, Tim Sterzenbach, Bediss Messaoud, Daniel Mbungu Masaka (90. Denny Koller), Luigi Louie Rama (78. Arber Jelliqi), Cedric Pirotte (70. Kastriot Kajtazi), Florent Muja (86. Christian T. Müller) - Co-Trainer: Julian Huth - Trainer: Gerrit Pirotte
Schiedsrichter: Thomas Scheffel - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Daniel Mbungu Masaka (30.), 0:2 Daniel Mbungu Masaka (90.), 0:3 Kastriot Kajtazi (90.+5)
__________________
SV Allner-Bödingen – Türkischer FC Inter Troisdorf 2:3
SV Allner-Bödingen: Kilian Gerich, Jonas Stoffer, Ben Blumenthal, Max Baumgarten, Simon Hipke (58. Victor Diehl), Joshua Goebel (63. Nick Stöcker), Kamil Szyfko (87. Lennart Lukas), Ali Secen, Fabian Koch, Kalifa Keita (69. Julian Rupprath), Tjade Baumer (74. Edin Arnautovic) - Trainer: Sascha Harnischmacher
Türkischer FC Inter Troisdorf: Jusef Suleiman, Enes Malik Sisman, Shah Fahad Momand (60. Alp-Eren Dogan), Liviu-Ionut Georgescu, Mahmut Can Yildiz, David Adotevi, Emre Cinar (54. Kamil Süslü), Ahmet Öztürk (65. Deni Dapo), Yusuf Ari (65. Mert Demir), Enes Aslan, Mihaita Georgian Stefan (54. Selam Mese) - Trainer: Abdulwahab Albira - Co-Trainer: Mohammed Al Khalkhali - spielender Co-Trainer: Burak Kir
Schiedsrichter: Jannik Lohr
Tore: 0:1 Ben Blumenthal (3. Eigentor), 1:1 Joshua Goebel (7.), 2:1 Fabian Koch (18.), 2:2 Enes Aslan (57.), 2:3 Alp-Eren Dogan (89.)
__________________
TuS Mondorf 1920 II – 1. FC Spich II 4:0
TuS Mondorf 1920 II: Benedikt Menrath, Severin Reinartz (68. Nico Rother), Alexander Böthling (73. Jonas Winter), Lukas Gontrum, Andrés Gallego-Costa, Fabian Beck, Moritz Wunder (81. Darren Boyles), Maximilian Drews, Noah Pfeil, Clemens Loke (63. Gino Lauriola), Eric-Noah Langenfeld - Trainer: Fabian Hinrichsen
1. FC Spich II: Niklas Schröer, Tom Neelen, Marlon Kievernagel (79. Florian Kircheis), Maxim Rene Becker, Fabian Retter, Pascal Vilain, Amir Kukavica, Simon Schultz (79. Samuel Velez Moreno), Siamnd Al-Awde (67. Bennet Joss), Manuel Jäger, Anil Dervis Tasdemir (35. Simon Ustjanskij) - Co-Trainer: Jan Imhäuser - Trainer: André Becker
Tore: 1:0 Moritz Wunder (8.), 2:0 Clemens Loke (19.), 3:0 Severin Reinartz (59.), 4:0 Moritz Wunder (65.)
__________________
SV Rot Weiß Hütte – 1. FC Niederkassel II 3:1
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Zubeyr-Daud Hassan, Pascal Meester (55. Selimcan Taskin), Bilal Zariouh, Samuel Hoffmann, Blerton Ademi, Dimitri Mosebach (46. Özgün Ceylan), Kent Hensellek (75. Erwin Krenik), Felipe Lepore, Zakaria Makkaouri, Ivan Ramiro Trejo (0. Besnik Kurteshi) - Trainer: Alija Zahirovic
1. FC Niederkassel II: Razvan Popa, Vasileios Kalouris (75. Utkan Yenisen), Haki Berisha, Louis Müßner (46. Jannes Heuser), Andre Goldmann (46. Mika Ullrich), Jonas Gerhold, Berkay Dogu (60. Salih Camci), Levent Sahin, Luk Yegen, Elion Stojkaj (63. Mika Schmalbach), Dennis Paul - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
Tore: 1:0 Blerton Ademi (37.), 2:0 Zakaria Makkaouri (75.), 3:1 Zakaria Makkaouri (90.), 2:1 Dennis Paul (90.)
__________________
Sportfreunde Troisdorf 05 – FC Kosova Sankt Augustin 2:0
Sportfreunde Troisdorf 05: Marcel Löwen, Elias Rausch, Leart Gashi, Muhammed Jusufi, Fabian Hoffmann (79. Abderafie Khabza), Bilal Barouag, Ömer Alagöz (88. Salah Eldin Abelmagid Ashira), Fotios Goutzidis, David Holz (63. Tarik Kalkan), Mohamed Khabza (75. Lindon Qorrolli), Alexsandro Dos Anjos Campos (85. Okan Güney) - Trainer: Denis-Hüseyin Schorn - Co-Trainer: Tayfun Bay - Co-Trainer: Connor Kaiser
FC Kosova Sankt Augustin: Haki Behrami, Muhamet Thaqi (68. Luan Qestaj), Egzon Ademi, Sebahattin Berke Özen, Armend Dauti, Ymer Misini (67. Altrin Gollubovci), Erblin Berisha (80. Behar Haxha), Dardan Cerkini, Dardan Delijaj, Leonid Saliuki, Elvin Dobreva (84. Alvin Morina) - Trainer: Behar Prenku
Schiedsrichter: Tobias Hoffmeister
Tore: 1:0 Ömer Alagöz (63.), 2:0 Leart Gashi (86.)
__________________