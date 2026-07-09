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Turnier
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Sechs Teams spielen beim Wochenturnier der SG Dautphetal
Teaser TURNIER: +++ Das Fußball-Vorbereitungsturnier der SG Dautphetal gewinnt einen Hauch von Tradition. Bei der dritten Auflage gehen erneut sechs Teams an den Start. Der Name des Pokals ist neu +++