 2026-07-09T07:06:32.265Z

Turnier

Sechs Teams spielen beim Wochenturnier der SG Dautphetal

Teaser TURNIER: +++ Das Fußball-Vorbereitungsturnier der SG Dautphetal gewinnt einen Hauch von Tradition. Bei der dritten Auflage gehen erneut sechs Teams an den Start. Der Name des Pokals ist neu +++

von Redaktion · Heute, 12:25 Uhr · 0 Leser
Das Überraschungsfinale des vergangenen Jahres gewann die SG Obere Lahn gegen Dautphetal mit 2:0. Hier überwindet Jan Lukas Schumann SGD-Torwart Paul Grebe zum 1:0. © Jens Schmidt
Das Überraschungsfinale des vergangenen Jahres gewann die SG Obere Lahn gegen Dautphetal mit 2:0. Hier überwindet Jan Lukas Schumann SGD-Torwart Paul Grebe zum 1:0. © Jens Schmidt

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Kreisliga B Biedenk.
SG Dautphetal

Dautphetal. Am Montag, 13. Juli, beginnt die dritte Auflage des Fußball-Saisonvorbereitungsturnier der SG Dautphetal, bei dem nun der „GMB-Cup“ ausgespielt wird.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.