Sechs Teams sitzen nach: VFC Plauen will Boden gut machen

Wenn der Blick nach unten geht, wird es in Wernigerode besonders scharf: FC Einheit Wernigerode steht zur Winterpause auf Platz 10 mit 18 Punkten (15 Spiele, 20:27 Tore) – ein Mittelfeldplatz, der trügerisch wirkt. Denn der Abstand zu den gefährlichen Regionen ist klein, die Tabelle dahinter eng, und jeder Ausrutscher zieht die Schlinge enger. 1. FC Lok Stendal kommt als 15. mit 10 Punkten (14 Spiele, 20:37 Tore). Die Zahlen erzählen von einer Hinrunde am Rand der Belastungsgrenze: viele Gegentore, wenig Puffer, kaum Raum für Fehler. Genau deshalb hängt an diesem Sonntag so viel: Bei einem Auswärtssieg würde Stendal auf 13 Punkte kommen und sich spürbar an die Konkurrenz heranschieben. Für Wernigerode wiederum liegt die Wucht in der Möglichkeit, mit einem Dreier auf 21 Punkte zu stellen – und den Winter-Alarm wenigstens für einen Moment leiser zu drehen. Es ist ein Duell, das nach kalter Luft riecht: Wer hier verliert, spürt den Frost der Tabelle sofort.

Auch in Halle ist die Spannung nicht zu überhören – obwohl der VfL Halle 1896 als Achter überwintert (14 Spiele, 18 Punkte, 32:22 Tore). Das klingt nach Stabilität, doch die Ausgangslage ist komplex: Halle hat weniger Spiele als viele Konkurrenten absolviert – und damit zugleich Chance und Verpflichtung, diesen Nachholtermin zu nutzen. Offensiv hat Halle bereits 32 Treffer erzielt, eine Zahl, die Energie verspricht. Jetzt geht es darum, diese Energie in Punkte zu verwandeln. Der VfB Auerbach 1906 reist als Elfter mit 17 Punkten an (13 Spiele, 18:19 Tore) – ebenfalls mit einem Nachholspiel und damit mit greifbarer Perspektive. Bei einem Sieg würde Auerbach auf 20 Punkte springen und sich im Gedränge des Mittelfelds neu positionieren. Für Halle gilt dasselbe in anderer Tonlage: Mit drei Punkten stünde der VfL bei 21 – ein Wert, der den Anschluss an die Teams vor ihnen deutlich festigen kann. Es ist ein Spiel, das nach Winterpause und Neubeginn klingt – aber auf dem Platz sofort nach Ernstfall schmeckt: zwei Mannschaften, die wissen, dass Nachholspiele keine Extras sind, sondern Prüfsteine.