Sechs Teams, ein Pokal: Allmendingen rüstet sich heute für Hallenabend

Die Turn- und Festhalle in Allmendingen wird am heutigen Montag, 29. Dezember, zum Schauplatz eines Hallenturniers im Frauenfußball. Beim Karl-Knab-Gedächtnis-Turnier treffen sechs Mannschaften in einer gemeinsamen Gruppe aufeinander. Gespielt wird mit Rundumbande, zehn Minuten pro Partie – ein Format, das Tempo erzwingt, Fehler sichtbar macht und jede Begegnung mit Bedeutung auflädt. Der Turnierabend führt von der Gruppenphase über Platzierungsspiele bis hin zum Finale um 21:12 Uhr.

Ein Turnier mit klarer Struktur und klarer Erinnerung Das Karl-Knab-Gedächtnis-Turnier ist als kompakter Wettbewerb angelegt, der den sportlichen Vergleich in den Mittelpunkt stellt. Sechs Teams, eine Gruppe, jeder gegen jeden – übersichtlicher kann ein Modus kaum sein. Gerade diese Klarheit sorgt für Dichte: Jede Mannschaft absolviert mehrere Spiele, jede Partie wirkt unmittelbar auf die Tabelle. Die Rundumbande in der Halle verstärkt das Spieltempo zusätzlich und macht Ballverluste wie auch gelungene Aktionen sofort spürbar.

Sechs Mannschaften, ein gemeinsames Tableau

In Gruppe A stehen sich die SG Öpfingen/Altheim II, die SGM Aufhausen/Nellingen, der TSV Tettnang, der SV Granheim, der TSV Albeck und die SG Altheim gegenüber. Das Teilnehmerfeld vereint Teams aus unterschiedlichen Regionen und Strukturen. Diese Mischung verspricht Kontraste im Spielstil und macht die Gruppenphase zu einem fortlaufenden Vergleich, bei dem sich Kräfteverhältnisse erst im Laufe des Abends herausbilden.

Der Auftakt setzt den Ton

Der Turnierabend beginnt um 18 Uhr mit der Begegnung SG Altheim gegen SV Granheim. Bereits hier wird sichtbar, wie die Mannschaften mit dem engen Zeitfenster umgehen. Um 18:11 Uhr folgt das Spiel zwischen der SGM Aufhausen/Nellingen und dem TSV Tettnang, ehe um 18:22 Uhr die SG Öpfingen/Altheim II auf den TSV Albeck trifft. Drei Spiele in 22 Minuten – der Abend startet ohne Verzögerung und ohne Schonfrist.

Der Mittelteil bringt Rhythmus und Belastung

Mit fortschreitender Uhrzeit verdichtet sich der Spielplan. Um 18:33 Uhr trifft die SG Altheim auf die SGM Aufhausen/Nellingen, um 18:44 Uhr folgt SV Granheim gegen SG Öpfingen/Altheim II. Spätestens hier beginnt für die Teams die Phase, in der Regeneration, Wechselmanagement und Konzentration eine zentrale Rolle spielen. Das Turnier verlangt nicht nur Technik, sondern auch Organisation.

Jede Paarung ein Baustein für die Tabelle

Ab 18:55 Uhr mit TSV Tettnang gegen TSV Albeck geht es Schlag auf Schlag weiter. Die Begegnungen um 19:06 Uhr, 19:17 Uhr und 19:28 Uhr sorgen dafür, dass keine Mannschaft lange pausiert. Die Tabelle entsteht nicht durch einzelne Ausreißer, sondern durch konstante Arbeit über mehrere Spiele hinweg. Genau darin liegt die besondere Herausforderung dieses Formats.

Der Endspurt der Gruppenphase

Die letzten Gruppenspiele ab 19:39 Uhr bringen zusätzliche Spannung. Wenn SG Altheim auf den TSV Tettnang trifft, wenig später TSV Albeck auf SV Granheim und um 20:01 Uhr die SGM Aufhausen/Nellingen auf die SG Öpfingen/Altheim II, dann werden erste Rechenmodelle greifbar. Mit den abschließenden Gruppenspielen ist das Tableau komplett – und die Platzierungen stehen fest.

Platzierungsspiele als Verlängerung des Abends

Nach der Gruppenphase endet der Wettbewerb nicht abrupt. Um 20:50 Uhr folgt das Spiel um Platz fünf zwischen dem Sechsten und dem Fünften der Gruppe. Um 21:01 Uhr wird im Spiel um Platz drei der letzte Podestplatz vergeben. Diese Partien geben auch den Teams außerhalb des Finales einen klaren sportlichen Abschluss.

Das Finale als Zielpunkt

Der Höhepunkt des Abends ist für 21:12 Uhr angesetzt. Dann treffen der Zweite und der Erste der Gruppe A im Finale aufeinander. Zehn Minuten entscheiden über den Turniersieg beim Karl-Knab-Gedächtnis-Turnier. In einer Halle mit Rundumbande, nach einem langen Abend und mehreren Spielen in den Beinen, wird dieses Finale weniger von Geduld als von Klarheit und Entschlossenheit geprägt sein.