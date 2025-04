Sechs Stunden im Bus: Unterhaching reiste erst am Spieltag nach Mannheim – „Etwas komplett Neues“

Auswärtssieg gegen Mannheim: SpVgg Unterhaching spart mit Hotel-Verzicht Kosten ein

Für dieses entschieden sich die Hachinger Verantwortlichen für eine ungewöhnliche Anreise-Variante. Denn die Mannschaft und der Staff reisten nicht, wie gewöhnlich, am Tag vor dem Spiel an, sondern machte sich erst am Morgen des Spieltags auf den mehr als 350 Kilometer langen und laut Magenta knapp sechsstündigen Weg von Unterhaching nach Mannheim. Zwischenzeitlich stand der Bus sogar länger im Stau. Unmittelbar nach dem Abpfiff machte sich der Tross auf den Weg zurück in das Münchner Umland.