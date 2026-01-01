Sechs Startplätze für die Schwäbische

In Fischach (Freitag) Mauerstetten und Günzburg (jeweils Samstag) werden die Futsal-Titel in den drei Fußball-Kreisen Augsburg, Allgäu und Donau vergeben. Doch im Hinterkopf haben die Teilnehmer noch ein anderes Ziel: die Qualfikation für die schwäbische Endrunde, die am 10. Januar in Stadtbergen über die Bühne geht. Dort sind der Titelverteidiger BSK Olympia Neugablonz und Vizemeister SV Cosmos Aystetten gesetzt. Dazu kommen noch die beiden Endspielteilnehmer aus den drei Kreisturnieren.

Die Fischacher Staudenhalle ist am 2. Januar (ab 17 Uhr) Schauplatz für die Augsburger Kreismeisterschaft, bei der es in der Qualifikation schon reichlich Überraschungen gab. So blieb etwa der TSV Bobingen, Abosieger im Landkreis Augsburg, vorzeitig auf de Strecke. Titelverteidiger Aystetten war ebenso wie der Zweitplatzierte des Vorjahres, der TSV Meitingen gesetzt. Sollte Aystetten ins Endspiel einziehen, geht es im Spiel um den dritten Platz ebenfalls um ein Ticket für die schwäbische Meisterschaft.

Früh müssen die Fans und Kicker im Allgäu aufstehen, denn die Kreismeisterschaft mit zehn Teilnehmern beginnt am 3. Januar bereits um 11 Uhr vormittags. Der amtierende schwäbische Meister BSK Olympia Neugablonz hat dabei eine kurze Anreise ins benachbarte Mauerstetten. Sollten es die Negablonzer ins Endspiel schaffen, dann wird auch dort ein im Vorfeld noch nicht eingeplantes Spiel um den dritten Platz angesetzt. Denn den BSK dürfen zwei weitere Allgäuer Teams nach Stadtbergen begleiten.

Die Gruppeneinteilung für Mauerstetten

Gruppe A: SpVgg Kaufbeuren, SVO Germaringen (beide Bezirksliga), SG Betzigau/Wildpoldsried, DJK SV Ost Memmingen, TV Bad Grönenbach (alle Kreisliga)

Gruppe B: BSK Olympia Neugablonz, TSV Lautrach (beide Kreisliga), FC Buchloe, FSV Dirlewang (beide Kreisklasse), SG Kimratshofen/Legau (A-Klasse)

Der Spielplan im Allgäu

In Günzburg schaut der Titelverteidiger nur zu

Im Kreis Donau mussten alle Starter in die Qualifikation - und dabei verpasste der Titelverteidiger SC Bubesheim den Sprung in die Endrunde. Obwohl der Landkreis Günzburg als Gastgeber diesmal gleich vier Startplätze hat, während aus dem Donau-Ries und der Region Dillingen jeweils nur zwei Teilnehmer kommen. Der FSV Reimlingen, der schon im Vorjahr für Furore gesorgt hatte, hat in der Vorrunde den TSV Nördlingen eliminiert und gilt auch dieses Mal als ein Anwärter auf einen der beiden Startplätze für die Schwäbische. In der Günzburger Rebayhalle rollt der Ball am 3. Januar ab 14 Uhr.

Die Gruppeneinteilung für Günzburg

Gruppe A: VfR Jettingen, FC Gundelfingen U23 (beide Bezirksliga), FC Günzburg, FSV Reimlingen (beide Kreisliga)

Gruppe B: TSG Thannhausen, FC Lauingen (beide Kreisliga), SG Reisensburg-Lenheim (Kreisklasse), TKSV Donauwörth (A-Klasse)

Der Spielplan im Kreis Donau