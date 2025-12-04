Sechs Spielerinnen auf Platz zwei – Gina Peter dominiert Kreisliga

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-Kreisligen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Die Torausbeute von Gina Peter bleibt bei zwar bei 14 Toren, dennoch befindet sie sich weiterhin an der Spitze der Torschützinnenliste der oberbayerischen Kreisligen. Im November traf "Gini" kein einziges Mal das gegnerische Tor, das liegt daran, dass der SV Geroldshausen keine einzige Partie in diesem Monat hatte. Das Spiel gegen die SG DJK Ingolstadt/Wettstetten wurde aufgrund Nichtantritts der Gäste 2:0 für die Mannschaft der 24-Jährigen gewertet.

Lorena Cipolla bescherte dem TSV München-Solln im vergangenen Monat ganze neun Tore und springt somit auf den zweiten Platz (11). In den Torrausch schoss sich die Stürmerin am 11. Spieltag gegen Sentilo-Blumenau/Pullach. Mit einem Fünferpack erzielte sie die meisten Treffer beim 15:2-Sieg.