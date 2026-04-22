Sechs Spieler verlängern beim Landesliga-Spitzenreiter News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Nast

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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FV Löchgau Beim FV Löchgau nehmen die Planungen für die kommende Saison weiter konkrete Formen an. Gleich sechs Spieler haben ihre Zusage für ein weiteres Jahr im Trikot des Landesliga-Spitzenteams gegeben und setzen damit ein klares Zeichen für Kontinuität. Mario Andric, Lukas Bittner, Benjamin Hamann, Peter Wiens, Janis Feufel und Tim Schwara bleiben dem FVL erhalten und bilden damit weiter ein wichtiges Gerüst im Kader. Für den Tabellenführer der Landesliga Württemberg, Staffel 1, ist das ein starkes Signal in einer entscheidenden Phase der Saison. Der FV Löchgau setzt damit nicht nur auf Qualität, sondern auch auf Verlässlichkeit und Zusammenhalt. Sechs Verlängerungen auf einen Schlag unterstreichen, dass der eingeschlagene Weg gemeinsam weitergegangen werden soll. +++