Sechs Spieler verlängern beim Landesliga-Spitzenreiter

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Beim FV Löchgau nehmen die Planungen für die kommende Saison weiter konkrete Formen an. Gleich sechs Spieler haben ihre Zusage für ein weiteres Jahr im Trikot des Landesliga-Spitzenteams gegeben und setzen damit ein klares Zeichen für Kontinuität. Mario Andric, Lukas Bittner, Benjamin Hamann, Peter Wiens, Janis Feufel und Tim Schwara bleiben dem FVL erhalten und bilden damit weiter ein wichtiges Gerüst im Kader. Für den Tabellenführer der Landesliga Württemberg, Staffel 1, ist das ein starkes Signal in einer entscheidenden Phase der Saison. Der FV Löchgau setzt damit nicht nur auf Qualität, sondern auch auf Verlässlichkeit und Zusammenhalt. Sechs Verlängerungen auf einen Schlag unterstreichen, dass der eingeschlagene Weg gemeinsam weitergegangen werden soll.
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Der SV Fellbach kann auch in der kommenden Saison auf seinen Rückhalt zwischen den Pfosten bauen: Levin Härtel hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Die aktuelle Nummer eins bekennt sich damit frühzeitig zum eingeschlagenen Weg des Vereins und setzt ein wichtiges Zeichen für Kontinuität. Härtel betont, wie wohl er sich im Team und im Umfeld des SV Fellbach fühlt und hebt das Vertrauen der sportlichen Leitung sowie des Trainerteams hervor. Zugleich verweist er auf die klare Vision und den Hunger innerhalb der Mannschaft, mit der er den nächsten Schritt gehen möchte. Für den SV Fellbach ist die Verlängerung ein starkes Signal, denn mit Levin Härtel bleibt ein verlässlicher Torhüter, der Stabilität, Sicherheit und Ambition verkörpert, auch künftig Teil des Verbandsliga-Teams.
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