Sechs-Spiele-Sperre für Hasanovic: Osterhofen legt Protest ein Die Vorkommnisse im Auswärtsspiel beim SV Fortuna Regensburg haben für die Herzogstädter harte Konsequenzen

Einen richtig gebrauchten Nachmittag erlebte die SpVgg Osterhofen am vergangenen Wochenende im Gastspiel beim SV Fortuna Regensburg. Trotz einer über weite Strecken guten und vor allem engagierten Leistung zogen Grübl, Bär & Co. beim amtierenden Vizemeister mit 2:4 den Kürzeren. Maßgeblichen Einfluss am Ergebnis hat aus SpVgg-Sicht das Gespann um Hauptschiedsrichter Michael Hintermaier (TSV Arnbach).

Die Gäste, die zwischenzeitlich mit 2:1 führten, wollten beim zweiten und dritten Treffer der Hausherren klare Abseitspositionen erkannt haben. "Das haben sogar die Regensburger Zuschauer so gesehen", berichtet Osterhofens Vorstand Werner Sixt. Nach dem 3:2-Führungstreffer eskalierte das Spiel kurzzeitig komplett. Stefan Lemberger sah die Ampelkarte, der heftig protestierende SpVgg-Coach Christian Dullinger erhielt die rote Karte. "Das war absolut nicht nachvollziehbar, denn Christian hat niemanden beleidigt oder sich sonst irgendein grobes Fehlverhalten erlaubt. Daher wurde er auch nur für ein Spiel gesperrt", berichtet Sixt.







Sechs Spiele Sperre lautet hingegen der Strafantrag für Mirza Hasanovic. Unmittelbar nach den ersten beiden Platzverweisen kam es zu einer Rudelbildung, in der Osterhofens Kapitän einen Fortuna-Akteur an die Gurgel gegangen sein soll. "Die ganze Situation war sehr unübersichtlich. Unser Spieler hat den Vorfall anders als in der vom Schiedsrichter gemachten Meldung geschildert und deshalb haben wir auch eine Stellungnahme abgegeben. Wir hoffen schon, dass das Strafmaß nochmal reduziert wird. Zumindest ein, zwei Spiele weniger sollten es schon werden", sagt Sixt. Bleibt es beim vom Verbandsanwalt geforderten Strafmaß, dann ist für Hasanovic das Fußballjahr 2022 fast gelaufen. Der 32-jährige Bosnier dürfte dann nämlich nur noch beim letzten Heimspiel vor der Winterpause gegen den SV Neukirchen beim Heiligen Blut mitwirken. So oder so wird der derzeitige Rangzwölfte aber mehrere Wochen ohne seinen Abwehrchef auskommen müssen.