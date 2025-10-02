Sechs Spiele ohne Niederlage: Otzenrath mischt die A-Liga auf

Auch der Tabellenführer aus Süchteln hatte im Duell gegen die Truppe von Reinartz das Nachsehen. In einem umkämpften Aufeinandertreffen schoss Arian Tolaj das goldene Tor zum Auswärtssieg des Tabellenzweiten (20.). Der Sieg in Süchteln war schon der dritte Auswärtsdreier für den SV in dieser Saison.

Reinartz sagte folgendes zum Triumph: "Mit der Leistung in Süchteln sind wir grundsätzlich erstmal zufrieden und natürlich sind wir überglücklich dieses schwierige Auswärtsspiel so erfolgreich gestaltet zu haben. Beeindruckend war sicherlich wie kompakt wir gemeinschaftlich gearbeitet haben, sodass Süchteln insgesamt große Schwierigkeiten hatte Chancen herauszuarbeiten." Allerdings sah der Übungsleiter auch Aspekte, die seine Truppe noch verbessern muss. "Zeitgleich müssen wir lernen Angriffe kontrollierter und ruhiger zu Ende zu spielen. Insgesamt war der Sieg aus unserer Sicht dennoch verdient", erklärte der Chefcoach.

Vier Siege, zwei Remis und erst eine Pleite ist die bisherige Saisonstatistik des Süchteln-Verfolgers. Hinzu kommt, dass die Schwarz-Weißen mit 19 erzielten Treffern und acht Gegentoren sowohl die drittgefährlichste Offensive, als auch die drittbeste Defensive stellt. Auf die Frage, was genau sein Team so stark macht antwortete der 30-Jährige: "⁠Wir sind eine junge dynamische und gierige Truppe, die bereit ist zu lernen. Außerdem ist unser Mannschaftsgefüge total intakt."

Konstanz in beide Spielzeiten bringen

Der ASV Süchteln II steht noch mit zwei Punkten mehr vor dem SV Otzenrath - Hinzu kommt, dass der Rheydter SV mit zwei Spielen und einem Zähler weniger auf den Platz der Otzenrather lauert. Somit muss der Zweitplatzierte Woche für Woche die Leistung bringen, die es benötigt, um oben mitspielen zu können.

In der vergangenen Saison landete Otzenrath schlussendlich im Tabellenmittelfeld - Dabei stand das Team von Reinartz nach der Hinrunde auf dem vorletzten Platz. Durch einen starken fünften Rang in der Rückrunde sicherten sich die Otzenrather frühzeitig den Klassenerhalt. "⁠Ich hoffe darauf, dass wir im Gegensatz zur Vorsaison, konstant über beide Spielzeiten sein werden. Insbesondere erhoffe ich mir, dass wir unsere Neuzugänge noch besser in unsere Spielidee bringen, sodass wir uns vielleicht noch steigern können", verriet der Übungsleiter.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV 1909 Otzenrath SV Otzenrath Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk II 15:00 PUSH

In der kommenden Liga-Partie warten dann die Sportfreunde Neuwerk II auf seine Truppe. Die Neuwerker holten sich am vergangenen Spieltag den ersten Saisonsieg und wollen den Schwung nun mit in das Duell mit Otzenrath nehmen. Der SV würde mit einem weiteren Dreier zunächst den zweiten Platz sichern und bei einem Patzer Süchtelns sogar die Tabellenspitze übernehmen.