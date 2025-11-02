Sechs (!) Spielabbrüche gibt es heute: Was ist passiert?

__________________________________________________________________________________________________

Bezirksliga Donau/Iller

Die Begegnung zwischen dem SV Westerheim und dem SV Eggingen wurde abgebrochen. Vom SV Eggingen kommen gegenüber FuPa diese Infos: "In der 68. Minute beim Spielstand von 0:0 aufgrund einer Verletzung des Schiedsrichters." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

Kreisliga A2 Donau/Iller

Die Begegnung zwischen dem TSV Berghülen und der SGM Albeck/Göttingen wurde auch nicht zu Ende gespielt. Auf FuPa-Anfrage teilt der TSV Berghülen mit: "Der gegnerische Torwart hat den Platz bemängelt, dass er zu schlecht war und sein Verletzungsrisiko zu hoch ist. In der 40. Spielminute hat dann der Schiri das Spiel abgebrochen. Aus Berghüler Seite hätte man das Spiel gerne zu Ende gespielt. Bereits in der 15. Spielminute kam dieses Thema schon auf und beide Kapitäne wollten das Spiel fortsetzen." Von der SGM Albeck/Göttingen kommen gegenüber FuPa diese Infos: "Das Spiel wurde abgebrochen aufgrund der Platzverhältnisse in der 40. Minute. Spielstand 0:0." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall

Die Begegnung zwischen dem TSV Neustadt und ASGI Schorndorf wurde auch nicht zu Ende gespielt. Auf FuPa-Anfrage teilt ASGI Schorndorf mit: "Die Sache wurde vom Schiri geklärt und an den Verband weitergeleitet. Es war ein Aussetzer vom Gegner. Haben überreagiert aus einer Aktion und das war dem Schiri zu viel, deswegen alles gut. Die Sache ist geklärt." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Kreisliga B3 Bodensee

Die Begegnung zwischen der SK Weingarten II und der SG Alttann/Bergatreute wurde auch abgebrochen. Auf FuPa-Anfrage teilt die SK Weingarten mit: "Das Spiel wurde in der ca. 60.–65. Minute beim Stand von 0:2 abgebrochen. Der Schiedsrichter war verspätet erschienen und hat das Spiel entsprechend später angepfiffen sowie seine Ausrüstung nicht vollständig dabei gehabt (u. a. keine Uhr). Während des Spiels haben sich zwei Spieler unserer ersten Mannschaft, wie seit vielen Jahren üblich, an der Grundlinie leicht warm gemacht, da wir nur einen Platz haben. Der Schiedsrichter verwies sie kurz darauf und kündigte dem Ordner an, dass innerhalb von 30 Sekunden der Bereich zu räumen sei. Noch vor Ablauf dieser Frist brach er ohne weitere Kommunikation das Spiel ab und ging in die Kabine. Der Vorgang wurde unsererseits bereits den zuständigen Stellen gemeldet." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Kreisliga B4 Alb

Die Begegnung zwischen dem SKV Eningen und dem FC Mittelstadt wurde auch nicht zu Ende gespielt. Auf eine FuPa-Anfrage haben bislang beide Vereine nicht reagiert. Es stand wohl zum Spielabbruch 0:11 in der 80. Minute. Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Kreisliga B4 Schwarzwald/Zollern

Die Begegnung zwischen dem FC 07 Albstadt II und der SGM SV Hartheim/SV Heinstetten/SV Unterdigisheim II wurde auch nicht zu Ende gespielt. Auf FuPa-Anfrage teilt der FC 07 Albstadt mit: "Das Spiel wurde verletzungsbedingt abgebrochen, da sich ein Mitspieler von uns am Knie verletzt hat und ein Krankenwagen gerufen werden musste. Müsste in der 44. Minute gewesen sein. Der Stand zu dem Zeitpunkt lag bei 0:1." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

