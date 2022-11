Sechs SCW-"Buden" zur richtigen Zeit Teaser HL: +++ Der SC Waldgirmes ist nach den Resultaten des Vortags in der Fußball-Hessenliga quasi zum Siegen gezwungen. Und das Team von Trainer Schappert tut dies in Walldorf eindrucksvoll +++

MÖRFELDEN-WALLDORF - In der Fußball-Hessenliga hat der SC Waldgirmes seine Niederlagenserie mit einem Paukenschlag beendet. Die Lahnauer siegten am Sonntag beim zuletzt so starken Tabellenfünften RW Walldorf ebenso deutlich wie verdient mit 6:2 (2:0).