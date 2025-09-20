Sechs Scorer in einem Spiel: 19-Jähriger dreht in der Landesklasse auf

Ihab El Zayat war am Mittwochabend nicht zu stoppen. Mit sechs Scorerpunkten führte der 19-Jährige den MSC Preussen im Landesklasse-Heimspiel gegen den SV Groß Santersleben zum 7:1-Heimerfolg - und untermauerte seinen Wert für den Landesliga-Absteiger.

"Er hat gezeigt, dass er zwei Schritte weiter ist als in der letzten Saison", sagte Preussen-Coach Dennis Kagelmann zur El-Zayat-Gala: "Das war eine überragende Leistung." Gleich viermal glänzte der flinke und technisch versierte Flügelspieler als Vorbereiter, so dass Besim Gjoci (2), Majed Al Mori und Shahin Farho jeweils nur noch einschieben mussten. Zwei weitere Male - darunter sehenswert zum 1:0 aus der Distanz - traf der 19-Jährige selbst.

"Es war ein schöner Tag und hat sehr viel Spaß gemacht. Dieses Mal hat wirklich alles geklappt, das ist leider nicht immer so", sagte El Zayat zu seinem Sechs-Scorer-Auftritt: "Meine Mitspieler haben mich gut in Szene gesetzt und ich freue mich, dass ich dann auch das Auge für sie hatte."

Nach zwei Niederlagen zum Start in die neue Landesklasse-Saison fuhr der Landesliga-Absteiger damit seinen zweiten Sieg in Folge ein - und möchte am Sonnabend gegen den SV Seilerwiesen den dritten folgen lassen. "Der Sieg bei TuS (5:3, Anm.d.Red.) war ein erster Schritt in die richtige Richtung und gegen Santos haben wir gezeigt, dass wir mit einfachem Fußball sehr gut in dieser Liga mithalten können", sagte Kagelmann.

Und der 33-Jährige ergänzte: "Wenn wir als Team zusammenhalten und unser Spiel durchziehen, kann es auch für oben reichen - Minimum für die Top-Drei." Erst recht, wenn Ihab El Zayat häufiger solche Tage erwischt wie am Mittwoch gegen den SV Groß Santersleben, als er kaum zu stoppen war.

Heute, 15:00 Uhr MSC Preussen Magdeburg MSC Preussen SV Seilerwiesen Magdeburg Seilerwiesen 15:00 live PUSH

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!