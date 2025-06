Sechs Scorer in 13 Partien: Angreifer verlässt Einheit Wernigerode

Dieser Plan ging auf. Mit sechs Scorerpunkten (vier Tore, zwei Vorlagen) in 13 Partien leistete der bullige Stürmer seinen Beitrag zum Verbleib in der Oberliga Süd. Im Sommer nun allerdings verlässt der 22-Jährige den FC Einheit Wernigerode und das Stadion am Mannsberg - noch in unbekannte Richtung. Selbes gilt für Maksim Rajkovic. Der Mittelfeldspieler, der im vergangenen Sommer von einem serbischen Erstligisten gekommen war, kam in seinen neun Oberliga-Einsätzen für Wernigerode auf lediglich 60 Spielminuten. Zu den Spielerprofilen:

