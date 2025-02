Die Ideen von Dennis Ruess (r.) gehen auf. – Foto: Arno Wirths

Sechs Rochaden zum Sieg des 1. FC Monheim Monheims Trainer Dennis Ruess nimmt in Niederwenigern nur zwei Wechsel in seiner Startelf vor, die neuen Konstellationen zahlen sich beim 4:2-Erfolg aber aus.

Personell hatte Trainer Dennis Ruess für die Startelf seines 1. FC Monheim (FCM) für das Kellerduell der Oberliga bei den Sportfreunden Niederwenigern nur zwei Wechsel vorgenommen im Vergleich zur 2:4-Niederlage in der Woche zuvor gegen den FC Büderich: Rechtsverteidiger David Galonske saß zum Beginn ebenso auf der Bank wie Stürmer Assani Lukimya. Doch im 4-4-2-System waren es trotz nur zweier Wechsel sechs Rochaden.

Kapitän Alexander Lippold stand in der Innenverteidigung neben Merveil Tekadiomona der für Galonske rechts außen verteidigte – beide hatten in der Vorwoche noch im Mittelfeld gespielt. Auf der anderen Seite rückte Innenverteidiger Sebastian Spinrath nach links außen, Linksverteidiger Tim Galleski vor ihn ins Mittelfeld. Das bekam in Youssef El Boudihi einen neuen zentralen Mann zu Kaan Karaduman, dafür rückte Talha Demir weiter nach vorne neben Angreifer Tom Hirsch. Neu in der Startaufstellung war zudem Aleksandar Bojkovski, der ins rechte offensive Mittelfeld ging für Tekadiomona.

Rund 90 Spielminuten später durfte man festhalten: Die Rochaden hatten gefruchtet: Demir, gegen Büderich noch an drei Gegentoren direkt beteiligt, lieferte zwei Vorlagen und hatte selber gefährliche Abschlüsse, Bojkovski traf dreimal: Der FCM feierte einen extrem wichtigen 4:2-Sieg und distanzierte den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf um satte sechs Zähler. So konnte Ruess konstatieren: „Ich habe eine Teamleistung auf dem Platz gesehen, was mich in Verbindung mit den drei Punkten sehr zufriedenstellt. Personell waren wir in der Zusammenstellung gut aufgestellt, die Kombination Spinrath/Galleski hat mir gut gefallen auf der linken Seite. Und Maurice Röttgen hat am Ende nach langer Verletzungspause sein Comeback gegeben. Das macht mich auch happy.“