Sechs Punkte zum Herbstfestauftakt – Erfolgreicher Spieltag des SBR

Passend zum Auftakt des Rosenheimer Herbstfestes holte der Sportbund Rosenheim seinen ersten Saisonsieg in der Bezirksliga.

Die Rosenheimer übernahmen von Beginn an die Kontrolle und spielten sich immer wieder Chancen heraus. Von den Gästen kam in der Anfangsphase wenig. Die Chiemgauer hatten in der Offensive nur wenig Ideen.

Der Bock ist umgestoßen. Der Sportbund Rosenheim holt den ersten Saisondreier in der Bezirksliga Ost. Im Kellerduell gegen den TSV Siegsdorf gewinnt der SBR mit 3:1 (2:0) und bleibt damit zum dritten Mal in Folge ungeschlagen.

Nach knapp 20 Minuten schlug der Sportbund ein erstes Mal zu. Luca Hayden kam im Strafraum zu Fall und das Schiedsrichtergespann entschied auf Elfmeter. Rückkehrer Omer Jahic verwandelte sicher zur Führung des SBR (18.).

Der Treffer gab der Mannschaft von Patrick Zimpfer mehr Sicherheit und nur wenig später erhöhten die Grün-Weißen. Felix Heimes traf nach einer Flanke von Carlos Kurzer zum 2:0 (26.). In der Folge verpasste es der SBR, seine Angriffe konsequent auszuspielen.

Sehric macht alles klar – SBR feiert ersten Saisonsieg

In den zweiten 45 Minuten machte der Sportbund früh den Deckel auf die Partie. Leonit Vokrri setzte Sturmpartner Sanel Sehric stark in Szene und dieser traf eiskalt zum 3:0 für die Rosenheimer (50.).

Siegsdorf machte nun auf und der Sportbund bekam große Räume. Gute Kontergelegenheiten ließen die Rosenheimer aber ungenutzt und so bäumte sich Siegsdorf nochmal auf. Bis auf das 1:3 durch Benedikt Gartner sprang dabei aber nichts mehr heraus (87.).

Sportbund Rosenheim gibt die rote Laterne ab

Durch den Heimdreier zieht der SBR mit dem SV Bruckmühl gleich und hat nur zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. SBR-Trainer Zimpfer zeigte sich nach der Partie glücklich: „Aufgrund der ersten Halbzeit war das ein verdienter Heimsieg. Wir haben vor der Pause viel investiert und lagen zu Recht mit 2:0 in Führung. Die Jungs haben es super gemacht.“

Lob hatte Zimpfer auch für weitere Protagonisten: „Hervorheben möchte ich noch, dass Siegsdorf eine sehr faire Gastmannschaft war und der Schiedsrichter die Partie wirklich hervorragend geleitet hat.“

Erfolgreicher Start in die B-Klasse – SBR II punktet zum Auftakt

Neben dem Heimsieg der ersten Mannschaft konnte auch die SBR-Reserve überzeugen. Im ersten Spiel in der B-Klasse konnte die Mannschaft von Patrick Ofenmacher mit 3:0 gegen den SV Höslwang gewinnen.