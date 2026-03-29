Sechs-Punkte-Wochenende für den VfB Lingen

​Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge schaffte es der VfB Lingen an diesem Wochenende gleich doppelt, dreifach zu punkten. Gegen die direkte Abstiegskonkurrenz aus Freren und Schapen gab es jeweils einen 3:1-Sieg – sowohl auswärts als auch zu Hause.

​Das Spiel in Freren konnte durch eine sehr gute Mannschaftsleistung und einen Doppelpack von Stürmer Tim Fieker erfolgreich gestaltet werden. Freren spielte zwar gelegentlich gut mit, konnte jedoch nur für einen Anschlusstreffer sorgen. Keeper Jannik Kemna konnte sich einige Male auszeichnen und verhalf seinen Farben somit zu defensiver Stabilität. Nach 90 intensiven, kämpferischen Minuten konnte der Sieg – auch nicht zuletzt durch Unterstützung aus der 2. Mannschaft (Timochenko zum 2:0) – eingefahren werden.

​Zwei Tage später konnte dann auch der FC 27 Schapen bezwungen werden. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte konnte der VfB Lingen durch den agilen Abdelbasset und die Leihgabe aus der dritten Mannschaft, Teklu, die Führung herausspielen. Schapen agierte jedoch kampfstark und konnte durch einen Foulelfmeter zurückschlagen.

Zur Halbzeit ging das Unentschieden in Ordnung. In der zweiten Hälfte taten sich beide Mannschaften zunächst schwer, spielerisch zu überzeugen. Einen guten Konter nutzten die Schapener jedoch nicht zur Führung. Als das Spiel weiter abzuflachen drohte, konnte der mittlerweile 41-jährige Trad nach seiner Einwechslung für die zweite Führung sorgen: Ein als Torschuss getarnter Steckpass von Fieker fand die rechte Innenseite von Trad, der in bester Stürmermanier den Torwart bezwang. Das 3:1 durch Tim Fieker entsprang einem guten Spielzug über Schütte auf der linken Seite, der den Stürmer 25 Meter vor dem Torwart freispielte. Der platzierte Abschluss fand den Weg in die rechte Ecke des Gehäuses.