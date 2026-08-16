Sechs-Punkte-Wochenende für den VfB

Kurz nach 17 Uhr startete die Partie der ersten Mannschaft in Pollenfeld – mit einer kleinen Verzögerung und einem Start, der aus Mörnsheimer Sicht durchaus hätte besser laufen können.

Was für ein Wochenende für den VfB Markt Mörnsheim! Beide Mannschaften holen auswärts jeweils drei Punkte und sorgen damit für das erste Sechs-Punkte-Wochenende seit langer Zeit. Während die zweite Mannschaft bereits um 13 Uhr in Frickenfelden bei Gunzenhausen antrat, war am Abend die erste Mannschaft bei der DJK Pollenfeld II gefordert.

Nach dieser Schrecksekunde wachten die Mörnsheimer allerdings auf. Die Mannschaft begann, die Pollenfelder deutlich aggressiver anzulaufen und zwang die Gastgeber immer wieder zu Fehlern.

Direkt nach dem Anstoß spielten die Mörnsheimer den Ball zurück in die eigene Abwehr. Netter war offenbar noch nicht ganz wach und lud die Pollenfelder mit einem Fehlpass direkt zur ersten Großchance ein. Der anschließende Schlenzer aus rund 18 Metern halbrechter Position ging jedoch knapp am langen Pfosten vorbei. Kurzer Belastungstest für das Herz vom Couch. Fazit: Alles Ok, läuft auch bei 180 stabil.

Erschwert wurde das gewohnte Mörnsheimer Kurzpassspiel allerdings durch die Platzverhältnisse. Der Untergrund war komplett braun und erinnerte eher an einen Sandplatz als an einen Fußballplatz. Die Mörnsheimer mussten sich zunächst an die Bedingungen gewöhnen und konnten ihr gewohntes Aufbauspiel nur selten sauber aufziehen. Je länger die Partie dauerte, desto häufiger wurden deshalb auch die langen Bälle gesucht.

Da kann man aus Mörnsheimer Sicht nur sagen: Vielen Dank an unseren Platzwart – und schön, dass wir zu Hause andere Platzverhältnisse genießen dürfen!

Man versuchte nun aggressiver anzulaufen und konnte immer wieder Ballgewinne erzwingen, zunächst allerdings ohne etwas Zählbares daraus zu ziehen.

Nach 16 Minuten war es dann soweit. Schmidt im Sturm und Böheim auf der Zehn setzten die Pollenfelder Hintermannschaft erneut unter Druck. Der Torhüter spielte den Ball Schmidt direkt in die Füße.

Der Mörnsheimer Neuner nahm den Ball einmal hoch und hob ihn anschließend mit der Innenseite aus rund 17 Metern über den herausgerückten Torwart, den Innenverteidiger und sogar noch einen weiteren Pollenfelder IV auf der Linie ins Tor.

Ein überragender Abschluss – genau so, wie man ihn von Schmidt kennt.

Die Mörnsheimer hatten damit das richtige Mittel gefunden: aggressiv anlaufen, Fehler erzwingen und anschließend schnell umschalten. Die Heimmannschaft konnte das teilweise allerdings auch gut ausspielen. Immer wieder verlagerten sie das Spiel auf ihren rechten Verteidiger Albrecht der anschließend lange Diagonalbälle in Richtung Mörnsheimer Hälfte schlug.

Doch die Mörnsheimer Hintermannschaft war nun hellwach. Netter und Schmidt überzeugten immer wieder mit starken Brustannahmen und sauberem Klärungsspiel. Natürlich ging auch mal einer dieser Bälle schief – aber bei gefühlt 20 langen Bällen und unzähligen Brustannahmen verspringt selbst einem Sergio Ramos mal einer.

Insgesamt stand die Hintermannschaft aber gewohnt sicher. Stelz komplettierte das 3er-Gespann und lief ein nach dem anderen Ball überragend ab.

Offensiv versuchten es die Mörnsheimer weiterhin mit ihrem gewohnten Aufbauspiel. Immer wieder konnten Graf und Schwarz mit sauberen Steckpässen für Gefahr sorgen. Besonders auffällig war an diesem Tag der Mörnsheimer Flügelspieler Regler, der sich immer wieder in Eins-gegen-eins-Situationen durchsetzte und verlorene Bälle zurückeroberte.

In der 33. Minute setzte er sich erneut gegen seinen Gegenspieler durch und konnte nur noch durch ein Ziehen gestoppt werden. Den anschließenden Freistoß aus rund 30 Metern von der rechten Außenbahn übernahm der Standardspezialist kurzerhand selbst.

Der Ball flog gefährlich in den Fünfmeterraum. Dort ging es einmal durch die Pollenfelder und Mörnsheimer hindurch – und plötzlich landete der Ball vor Manuel Schmidt.

Der blieb eiskalt: Annahme, zweiter Kontakt, flacher Vollspann aus rund vier Metern – 2:0!

Damit führten die Mörnsheimer nach 33 Minuten verdient mit zwei Toren.

Kurz vor der Halbzeit kam die DJK allerdings noch einmal gefährlich vor das Tor. Nach einem nicht sauber ausgespielten Ball in der Vorwärtsbewegung konterten die Gastgeber stark über die linke Seite, spielten den Ball durch und kamen zum Eins-gegen-eins. Kätzlmeier blieb jedoch stark auf der Linie und verhinderte den Anschlusstreffer.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel umkämpft. Beide Mannschaften griffen zunehmend auf lange Bälle zurück, während sich im Mittelfeld zahlreiche kleinere Fouls entwickelten.

Die Pollenfelder kamen dabei immer wieder zu Möglichkeiten. Bei einer Aktion wurde der Ball länger und länger und drohte unter der Latte einzuschlagen. Kätzlmeier reagierte im letzten Moment und lenkte den Ball mit einer starken Parade über den Querbalken.

Doch auch die Mörnsheimer hatten ihre Möglichkeiten.

Graf hätte bei einer Situation den besser postierten Mitspieler bedienen können, entschied sich aber selbst für den Abschluss. Der Pollenfelder Torhüter reagierte stark und lenkte den Ball zur Ecke.

Auch Schmidt kam nach einer Pingpong-Aktion im Mittelfeld noch einmal frei vor das Tor, scheiterte aber abermals an Torhüter Bauch.

Insgesamt war die zweite Halbzeit ausgeglichen, die Mörnsheimer ließen jedoch nur wenig wirklich gefährliche Situationen zu und verwalteten ihre Führung souverän.

Am Ende steht ein verdientes und souveränes 2:0 für den VfB Markt Mörnsheim. Drei Punkte, die völlig zurecht mit nach Hause genommen werden und für die Platzverhältnisse auch völlig in Ordnung gehen.

Auch Gangl punktet mit der Zweiten in Frickenfelden

Bereits um 13 Uhr war die zweite Mannschaft des VfB in Frickenfelden gefordert. Hier sollte es bis in die Schlussphase dauern, ehe der entscheidende Treffer fiel.

In der 81. Minute, also rund zehn Minuten vor dem Ende, war es Simon Wenninger, der den VfB erlöste. Wie man ihn kennt, blieb Wenninger vor dem Tor eiskalt, spitzelte den Ball gekonnt am Torwart vorbei und erzielte damit das 1:0 für die Mörnsheimer.

Anschließend warfen die Frickenfeldener noch einmal alles nach vorne, doch die Mörnsheimer Defensive hielt stand. Besonders Torwart Schabacker zeigte, dass er nicht nur unseren Platz sauber halten kann: Mit einer Bilderbuch-Flugparade und übergreifendem Arm hielt er den Sieg fest.

Gigi Buffon wäre stolz auf dich!

Damit sicherte sich auch die zweite Mannschaft drei Punkte und das Sechs-Punkte-Wochenende perfekt.

Danke auch an die Jungs der Zweiten die noch mit auf die Bank sind und an die doch zahlreichen Gästefans aufn Sonntag Abend.

Nächste Woche geht es erneut um sechs Punkte!

Den Anfang macht um 13 Uhr unsere zweite Mannschaft gegen Türk Gücü II. Anschließend ist um 15 Uhr die erste Mannschaft ebenfalls gegen Türk Gücü gefordert.

Nach zwei erfolgreichen Auswärtsspielen wollen beide Mannschaften natürlich auch zu Hause nachlegen.

Wir freuen uns auf eure Unterstützung und euer Kommen im heimischen Geilachstadion auf Englischen Rasen!