Sechs-Punkte-Wochenende: Eintracht Erfurt gewinnt doppelt!

Die Formtabelle vor dem Spieltag sagte voraus: Topspiel! Eintracht Erfurt auf Platz 3, in den letzten 5 Spielen: 3 Siege, 1 Unentschieden & 1 Niederlage. Bischleben war auf Platz 4 in der Formtabelle, nach starken letzten Wochen holte man aus den letzten 5 Spielen: 3 Siege & 2 Niederlagen. Das Spiel startete und nach keinen 30 Sekunden führten die Gastgeber durch ein Kopfball Eigentor - bitter für den BSV die sich viel vorgenommen hatten. Eintracht war auch nach diesem sehr frühen Tor die spielbestimmende Mannschaft und erhöhte durch Florian Danner in der 24.Minute auf 2:0, welches dann auch nun der Pausenstand war. Auch nach der Pause veränderte sich nicht die Dynamik, die Eintracht legte in der 57.Minute durch Kevin Hentschel sogar noch nach.

Spätestens in der 79.Minute machte der Top-Torjäger der SpVgg den Deckel drauf - 4:0 durch Julius Götzl. Die Bischlebener versuchten viel, aber viele Schüsse kamen nicht zu standen. Spätestens in der 87.Minute wurde es bitter als der Joker stach - Jonas Hempel trifft zum 5:0 und damit auch zum Endstand des 11.Spieltages.

Nach dem Topspiel der 2.Männer in der Kreisliga stand gleich das Nächste an! Das Topspiel der Kreisoberliga - Eintracht Erfurt gegen den TSV Kerspleben.

Es wurde genau das Topspiel was alle erwartet haben, Abwehrbollwerk gegen Abwehrbollwerk.

Viele Zweikämpfe aber alle im Rahmen und vereinzelt kamen Schüsse auf die Tore von Chris Heinecke (Eintracht Erfurt) und Dennis Hillwig-Noll (TSV Kerspleben).

Die Eintracht erarbeitete sich aber einige Ecken über das Spiel, in der 81.Minute wurde genau dies zum Dosenöffner!

Ecke Marvin Karkule und dann das Kopfballungeheuer der Eintracht Florian Filter - 1:0 für die SpVgg!

Jetzt musste Kerspleben nachlegen, Patrick Krumbholz versuchte noch mit leichten taktischen Änderungen diese eine Szene zu erzeugen aber es klappte nicht!

Tief in der Nachspielzeit ist der TSV am Drücker aber Daniel Hamann kommt dazwischen und kann den Ball tief hinter die Kette auf den durchlaufenden Yazan Jafari flanken. Der nimmt den Ball locker an und hat extrem viel Zeit vor dem Torhüter und schießt lässig ins Torwarteck zum 2:0 - der Deckel ist drauf und die Extase auf der Trainerbank von Sebastian Feller und Rocky Schack war perfekt!