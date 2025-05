Sechs-Punkte-Woche für die DJK

Sorgte mit seinem Treffer für den Sieg seiner Mannschaft: Yannick Attenberger (in Rot). – Foto: Julia Baumann

Drei enorm wichtige Zähler im Abstiegskampf hat die DJK Arnschwang am Sonntag eingesammelt. Die Mannschaft von Trainer Christian Ranzinger gewann mit 1:0 gegen den Tabellenvierten FC Weiden-Ost. Und das verdient. Damit geht eine erfolgreiche Woche mit maximaler Punkteausbeute (mit dem Sieg im Nachholspiel am Donnerstag) für die DJK zu Ende. Zwar geht es im hinteren Feld der Tabelle weiterhin eng zu, doch etwas Luft zu den Relegationsplätzen konnte sich Arnschwang verschaffen. Wie schon im Heimspiel am Feiertag zeigte das Team um Kapitän Andreas Sturm eine gute Leistung, stand in der Defensive stabil und versuchte sich Offensivaktionen zu erspielen. So war ein deutliches Chancenplus aufseiten der Heimelf. Weiden-Ost kam das gesamte Match über kaum zu Tormöglichkeiten.

Lukas Riedl (rechts) und Co. gewannen gegen den FC Weiden-Ost knapp, aber verdient mit 1:0. – Foto: Julia Baumann

Florian Kolbeck versuchte es in der dritten Minute kurz vor dem FC-Strafraum mit dem ersten Abschluss. Lukas Riedl, der nach überstandener Verletzung wieder fit ist und dem Arnschwanger Offensivspiel merklich guttut und immer wieder seine Torgefährlichkeit und Abschlussstärke beweist, kämpfte sich über die linke Seite durch. Sein Torschuss aber war zu schwach und kein Problem für Weiden-Keeper Eric Schlesinger (16.). Kurz darauf kam eine Ecke von Florian Kolbeck in Richtung des zweiten Pfostens. Der freie Lukas Miethaner kam aber im Rückwärtslaufen nicht mehr ganz an die Kugel (21.). Einen guten Konter konnte Yannick Attenberger nicht ganz vollenden (37.). Die daraus resultierende Ecke von Florian Kolbeck war wieder nicht schlecht und der Nachschuss von Lukas Miethaner ganz knapp beziehungsweise abgefälscht zur erneuten Ecke (38.). Die so gut wie einzige und wohl beste Möglichkeit der Gäste aus Weiden in der 40. Minute, als es Stefan Kick mit einem Kopfball versuchte, aber das Schiri-Gespann auf abseits entschied.

Die Heimelf blieb am Drücker, wollte unbedingt noch das Tor vor der Halbzeit. Und so kam es dann auch. Nachdem Florian Kolbeck zuerst noch scheiterte, nachdem er sich gegen gleich mehrere Weidener Gegenspieler durchgesetzt hatte (41.), verpasste auch Lukas Riedl per Kopf am zweiten Pfosten nach einer Ecke von Kolbeck. Den Nachschuss aber haute dann Yannick Attenberger zur verdienten 1:0-Führung in die Maschen (45.).

Für die DJK am Ball Andreas Kussinger. – Foto: Julia Baumann

Zu Beginn der zweiten Halbzeit Glück für die DJK: Nach einem Handspiel von Namir Tahiru ging der Freistoß von Niklas Strohbach nur an den Pfosten (64.). Auf der anderen Seite entschärfte Tim Schlesinger den strammen Distanzschuss von Kapitän Andreas Sturm reaktionsschnell mit dem Kopf, musste danach aber erstmal wieder klarkommen (70.). Knapp war auch ein Kopfball von Sturm nach einer Ecke von Florian Kolbeck (80.). Lukas Miethaner legte mit seinem Klärungsversuch per Kopf fast für den Weidener Noah Forster auf, der die Kugel aber deutlich übers Arnschwanger Tor haute (87.). Die Schlussphase der Partie wurde – bedingt durch den knappen Spielstand und einige fragwürdige Schiri-Entscheidungen – spannend. Auch wachten die Gäste in der Schlussviertelstunde etwas auf, kamen aber dennoch nicht zu richtigen Torchancen. Namir Tahiru hätte kurz vor dem Schlusspfiff noch den Decken draufmachen können, traf aber nur das Außennetz (90.). So blieb es am Ende beim zwar knappen, aber dennoch mehr als verdienten 1:0-Sieg der DJK Arnschwang gegen den Tabellenvierten FC Weiden-Ost.

Hatte am Sonntagnachmittag insgesamt nicht viel zu tun: Arnschwangs Keeper Tobias Auer. – Foto: Julia Baumann