Sechs-Punkte-Start für Reppichau, Remis im Duell Ab- gegen Aufsteiger

Der erste Spieltag der LOTTO-Landesliga Süd sorgte für so manche Überraschungen - nicht nur mit dem TSV Rot-Weiß Zerbst als ersten Tabellenführer der neuen Saison. Der Blick auf die Begegnungen des Wochenendes.

Nach dem Derbysieg über den CFC Germania zum Auftakt (2:1) hat die SG Reppichau auch ihre zweite Landesliga-Partie gewonnen. Erneut mit 2:1 setzten sich die Reppichauer am Freitagabend beim SV Rot-Weiß Kemberg durch. Dabei hatte Joel Schulze die Hausherren früh in Führung gebracht (4.). Allerdings sorgte Jacub Nowakowski für den schnellen Ausgleich (15.) - und Yehor Petrov kurz vor dem Ende für den Dreier der Gäste (88.).

---

Kein Sieger im Duell Absteiger gegen Aufsteiger! Mit einem 1:1-Unentschieden trennten sich am Freitagabend der CFC Germania 03 und der VfB Gräfenhainichen. Nach der Gästeführung durch Eric Krogmann (42.) und einem Platzverweis gegen CFC-Verteidiger Wiktor Rekas (44.) glich Bodan Skyba kurz nach dem Seitenwechsel für die Köthener aus (52.). Dabei blieb es trotz allerhand hochkarätiger Gelegenheiten auch bis zum Schluss. ---

In der Vorsaison hat der FSV Bennstedt beide Duelle mit dem TSV Blau-Weiß Brehna gewonnen. Das werden die Gastgeber am Sonnabend ändern wollen. Zum Auftakt gelang Brehna ein 3:1-Erfolg in Lieskau, die Bennstedter trennten sich mit einem torlosen Remis von Turbine Halle. ---

Am ersten Landesliga-Spieltag war der TSV Rot-Weiß Zerbst für das Spektakel zuständig. Mit 6:4 siegten die Rot-Weißen, die im Juni noch in der Relegation gegen den Abstieg gespielt hatten, gegen Blau-Weiß Brachstedt und setzten sich für die erste Woche der Saison an die Tabellenspitze. Wenig spektakulär ging es dagegen für den TSV Leuna los - 0:0 hieß es in der Vorwoche bei Aufsteiger SV Blau-Weiß Farnstädt. Nun kommt es zum "Duell der Kontraste". ---

Im Landespokal der Saison 2016/17 hatten sich die LSG Lieskau einmal gegenübergestanden. Die Lieskauer damals als Kreisoberligist, die nach Verlängerung mit 1:0 siegreichen Piesteritzer als Verbandsligist. Am Sonnabend nun treffen sich beide Teams in der Landesliga Süd wieder - und hoffen jeweils auf ihren ersten Saisondreier. ---

Landesliga-Duelle zwischen der SG Blau-Weiß Brachstedt und dem SC Naumburg gab es in den vergangenen Jahren zuhauf. Seit 2017 standen sich beide Teams 14 Mal um Punkte gegenüber - sieben Mal davon mit dem besseren Ende für die Brachstedter. In der Vorsaison gingen die Blau-Weißen jeweils mit 1:0 und 3:1 als Sieger vom Platz. ---

Nach der Niederlage in Gräfenhainichen will sich der 1. FC Zeitz nicht vom nächsten Aufsteiger überraschen lassen. Am Sonnabend hat der Vizemeister den SV Blau-Weiß Farnstädt zu Gast. Immerhin: Seit 2007 verloren die Zeitzer keines der sieben Heimspiele gegen Farnstädt. Nach dem Aus im Landespokal und der Niederlage zum Auftakt will die Elf von Maik Kunze in die Erfolgsspur. ---

Heute, 15:00 Uhr Turbine Halle Turbine SV Edelweiß Arnstedt Arnstedt 15:00 PUSH

Mit Unentschieden waren Turbine Halle (0:0) und der SV Edelweiß Arnstedt (1:1) in die neue Saison gestartet. Dass beide Teams aber auch Spektakel können, hat das Rückspiel der vergangenen Serie bewiesen: Im Juni besiegte Turbine die Edelweißen mit 5:3. Nun kommt es in der neuen Spielzeit zum schnellen Wiedersehen.

__________________________________________________________________________________________________

____________________

