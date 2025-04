Für den TSV Höchst zählt im Kampf um den Klassenerhalt in der Gruppenliga nur der Sieg. – Foto: Dominik Claus - Archiv

Sechs-Punkte-Spiel zwischen Höchst und Alsbach Gruppenliga: TSV Höchst beim FC Alsbach gefordert Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt FC Alsbach TSV Höchst

Höchst. „Wir müssen nicht um den heißen Brei herumreden. Am Sonntag erwartet uns ein echtes Sechs-Punkte-Spiel“, sagt Spielertrainer Christian Remmers. Dann nämlich reist Fußball-Gruppenligist TSV Höchst zum direkten Konkurrenten FC Alsbach (Anstoß 15 Uhr), der in der Tabelle bei einem noch ausstehenden Spiel mit drei Zählern hinter dem TSV steht. Mit einem Sieg würde die Elf von der Jahnstraße einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen, eine Niederlage wäre dagegen ein herber Rückschlag. Zumal Höchst und Alsbach ein ähnliches Restprogramm teilen. Beide müssen noch gegen Haushoch-Meister SG Langstadt/Babenhausen ran und treffen noch auf die SKG Bickenbach, die ebenfalls um den Verbleib in der Gruppenliga kämpft. Bei den Bergsträßern stehen zudem in der Wertung noch die drei sicheren Punkte infolge des Rückzugs von Eintracht Wald-Michelbach aus – rechnet man diese auf das Konto des Alsbacher Fußballclubs hinzu, sind beide Teams sogar punktgleich. In Höchst weiß man daher um die Wichtigkeit der Begegnung und will „unbedingt die drei Punkte mit nach Hause nehmen“.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Das 1:1-Remis vor zwei Wochen gegen den FC 07 Bensheim, bei dem man nach einer „unnötigen“ gelb-roten Karte doch noch den späten Ausgleichstreffer hinnehmen musste, verbucht Remmers in der Kategorie „extrem ärgerlich“. „Wir haben bis zum Platzverweis nichts zugelassen und einen Aufstiegskandidaten quasi dominiert – und machen uns dann mit einer Aktion das Spiel kaputt“, so der Coach. Aufgrund der vielen Angriffe von Bensheim in der Schlussphase sei im Worst-Case sogar noch eine Niederlage möglich gewesen. So stand man letztlich wenigstens mit etwas Zählbarem da, von dem noch niemand wissen kann, wie viel es am Ende wert sein wird.

Morgen, 15:00 Uhr FC Alsbach FC Alsbach TSV Höchst TSV Höchst 15:00 PUSH Personell kann der TSV in der Schlussphase der Saison wohl wieder mit Außenverteidiger Dennis Plotzki rechnen, der sich nach langwierigen Fersen-Problemen wieder zurück in die Mannschaft gekämpft hat. Philipp Schwede (22) und Anton Rückert (26), werden hingegen weiterhin bei der zweiten Mannschaft in der A-Liga Spielpraxis sammeln, um sich für die Gruppenliga zeigen und empfehlen zu können. „Die beiden sind tragende Stützen für unsere 1b und wichtige Faktoren in deren Kampf um den Klassenerhalt, wo wir sie in dieser Phase nicht herausreißen wollen“, erklärt Remmers.