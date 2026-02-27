Sechs-Punkte-Spiel zum Auftakt – Sportbund empfängt Bruckmühl

Der SB DJK Rosenheim im Trainingslager am Gardasee. – Foto: privat

In der Winterpause und der Vorbereitung auf die restliche Bezirksligasaison war beim Sportbund einiges los. Unter anderem gab es für die erste Mannschaft dank der Unterstützung von Premiumpartner Auerbräu und Hauptsponsor Auto Eder neue Custom-Trikots von Ausstatter Kickback. Außerdem verlängerten Cheftrainer Patrick Zimpfer sowie Co-Trainer Armin Just ihre Verträge. Das Trainerduo bereitete die Mannschaft bestmöglich auf die Mission Klassenerhalt vor. Entsprechend positiv fällt auch das Fazit des Cheftrainers aus: „Wir sind mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Wir konnten viel am Platz arbeiten, hatten gute Bedingungen und ein lässiges Trainingslager.“

Das Warten hat ein Ende. Die Winterpause in der Bezirksliga ist vorbei. Am kommenden Samstag, den 28. Februar, startet für den SB DJK Rosenheim die zweite Saisonhälfte. Der Auftakt hat es in sich: Die Grün-Weißen empfangen zum ersten Pflichtspiel im Jahr 2026 Lokalrivale SV Bruckmühl an der Pürstlingstraße.

In der Wintervorbereitung standen für den SBR einige interessante Tests sowie ein Trainingslager in Peschiera del Garda auf dem Programm. Zum Auftakt der Vorbereitung war der TSV Buch in Rosenheim zu Gast. Im Duell mit dem Landesligisten aus dem Raum Nürnberg führte der Sportbund lange dank des Treffers von Bohdan Merkulov (47.) und musste erst kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen (90.).

Sportbund Rosenheim gegen den SV Bruckmühl in der Bezirksliga Ost

Es folgte ein 2:2-Unentschieden gegen die dritte Mannschaft des TSV 1860 München, ehe man gegen Landesligist SV Vornbach eine 1:3-Niederlage hinnehmen musste. Die erste Halbzeit gegen Vornbach gehörte zu den besten Leistungen, die die Zimpfer-Elf in der laufenden Saison gezeigt hat.

Zum Abschluss der Vorbereitung tankte der SBR noch einmal Selbstvertrauen. Zunächst ging es ins Trainingslager an den Gardasee. Viel Schweiß, intensive Einheiten und das ein oder andere Kaltgetränk schweißten das Team weiter zusammen. Zum Abschluss des Aufenthalts fuhr man einen 3:0-Erfolg gegen den SC Münster aus Österreich ein.

Nach 5:1-Erfolg im Hinspiel – Schlägt der SBR den SVB erneut?

Zurück in Rosenheim wartete die Generalprobe auf die Mannen um Kapitän Marco Oberberger. Der SV Ostermünchen war zu Gast auf dem heimischen Kunstrasen. Der Kreisligist bot dem Sportbund Paroli, am Ende gewannen die Grün-Weißen jedoch klar mit 5:0 und feierten damit den zweiten Sieg ohne Gegentor in Folge. „In den Testspielen hatten wir viele starke Gegner und konnten die Vorbereitung mit einem überzeugenden Sieg abschließen“, so Zimpfer.

Nun ist die Testphase endgültig vorbei und es geht wieder um Punkte. Gegen den SVB wartet direkt ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel. Bruckmühl liegt zwei Zähler hinter dem Sportbund auf dem ersten Relegationsplatz. Zimpfer erwartet eine intensive Partie: „Mit Bruckmühl erwartet uns eine sehr körperlich betonte Mannschaft. Sie stecken wie wir im Abstiegskampf und müssen drei Punkte holen. Es ist natürlich klar, dass wir die Punkte bei uns behalten wollen.“

Anpfiff der Partie ist am Samstag um 14 Uhr.