„Sechs-Punkte-Spiel“: Wendessen reist mit Sorgen nach Salder

Für Pascal Gos, Trainer des SV Wendessen, ist die Bedeutung der Partie klar formuliert: „Es ist natürlich für uns ein Sechs-Punkte-Spiel. Wir können mit einem Dreier direkt auf Salder ranrücken.“

Doch die Ausgangslage für Wendessen ist kompliziert. Mehrere Spieler fehlen oder sind angeschlagen. Pascal Gos beschreibt die Situation offen: „Unser Kapitän ist im Urlaub, wohlverdient im Urlaub, muss man auch dazu sagen.“

Hinzu kommt ein Platzverweis aus dem letzten Spiel: „Unser anderer Innenverteidiger hat gegen Union in der letzten Sekunde die gelb-rote Karte bekommen. Das war dann der Elfmeter, der zum 0:1 geführt hat.“

Auch darüber hinaus ist der Kader stark dezimiert. „Rechtsverteidiger verletzt, Offensivspieler verletzt, der eine oder andere angeschlagen.“ Deshalb müsse sein Team improvisieren. „Wir werden mit einem relativ ausgedünnten Kader nach Salzgitter fahren müssen und versuchen, das Beste daraus zu machen.“

Respekt vor dem Gegner

Der Gegner genießt bei Pascal Gos großen Respekt. „Salder ist eine ordentliche Truppe, ein gestandener Bezirksligist. Die haben absolut ihre Daseinsberechtigung in der Bezirksliga.“

Gleichzeitig glaubt er, dass der VfL Salder möglicherweise noch nicht ganz sein Potenzial ausgeschöpft hat. „Ich glaube, dass sie auch ein bisschen hinter den eigenen Erwartungen hängen, kann ich mir zumindest vorstellen.“

Erinnerung an ein turbulentes Hinspiel

Im Hinspiel lag Wendessen früh vorn, musste sich am Ende jedoch geschlagen geben. Pascal Gos erinnert sich: „Im Hinspiel haben wir zweimal geführt, am Ende leider 3:2 verloren, weil wir dreimal gepennt haben.“

Damals trafen Gos (8.) und Grabowski (10.) zunächst für Wendessen. Doch Schanowski (12.), Pokos (51.) und Schneider (53.) drehten die Partie zugunsten des VfL Salder.

Für den Trainer ist das eine wichtige Lehre: „Wir müssen versuchen, 90 Minuten on point zu sein und individuelle Fehler größtenteils abzustellen. In der Liga werden die bestraft.“ Gerade Salder habe das bereits gezeigt. „Salder hat uns im Hinspiel gezeigt, wie Fehler bestraft werden können und wie effizient sie teilweise sind.“

Trotz allem voller Vertrauen

Trotz der schwierigen personellen Situation bleibt Pascal Gos optimistisch. „Nichtsdestotrotz werden wir nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich bin trotzdem guter Dinge.“

Auch die Qualität seines Teams stellt er nicht infrage. „Die Qualität der Mannschaft ist absolut da, auch wenn wir Ausfälle kompensieren müssen. Damit haben wir schon die ganze Saison über zu kämpfen. Von daher ist das für uns tatsächlich nichts Neues.“

Der Trainer setzt vor allem auf Einsatz und Zusammenhalt. „Ich habe vollstes Vertrauen, dass wir morgen, wenn jeder 100 Prozent gibt und absolut bereit ist, alles, was er hat, in die Waagschale zu werfen für das Team, dass wir in Salder auch bestehen können.“

Unterschiedliche Vorzeichen nach dem letzten Spiel

Die jüngsten Ergebnisse zeigen unterschiedliche Vorzeichen. Der SV Wendessen unterlag zuletzt dem SV Union Salzgitter knapp mit 0:1, Jaczak traf in der 90. Minute.

Der VfL Salder hingegen gewann ein spektakuläres Spiel beim MTV Salzdahlum mit 5:4. Nach Treffern von Schanowski (19.), Ebrecht (27.), Wiegleb (56.) und einem Doppelpack von Toprak (64., 77.) drehte Salder die Partie.

Für Pascal Gos bleibt dennoch die Hoffnung auf Punkte: „Es gibt bessere Ausgangslagen, es gibt auch schlechtere.“ Und er ergänzt: „Was am Ende dabei herumkommt, werden wir sehen.“