Sechs-Punkte-Spiel: SV Aubing vor Krisenduell mit FC Deisenhofen II Ghigani-Elf ist in Deisenhofen gefordert

Der SV Aubing muss bereits am Freitag (19:30 Uhr) bei der Zweitvertretung des FC Deisenhofen antreten. Nach drei Niederlagen in Folge ist Verlieren quasi verboten. Doch auch der FCD ist nach vier Pleiten in Serie unter Zugzwang. Wer stoppt den freien Fall?

Mit hängenden Köpfen verließen die Aubinger am Sonntag-Nachmittag den Platz. Das 1:3 gegen Murnau hatte nachdenklich gestimmt. Dass man gegen den starken TSV verlieren kann, steht außer Frage. Doch die eigene Chancenlosigkeit war bezeichnend. Keine Frage: Aubing ist in einem Negativtrend gefangen und muss dringend punkten, um aus dieser gefährlichen Lage wieder auszubrechen. Bernd Roth, SVA-Vorsitzender: „Vielleicht ist es ganz gut, dass wir gleich am Freitag schon wieder gefordert sind. Da haben die Jungs weniger Zeit zum Nachdenken, sondern können die Trendumkehr aus eigener Kraft bewerkstelligen.“

Auch die Aubinger blicken derzeit nicht auf einen Goldenen Oktober, sondern eher auf einen schwarzen. Am 24. September noch war der SVA nach einem wunderbaren Auswärtssieg beim FC Penzberg auf Platz 5 vorgerückt, und nicht wenige Experten sahen den SV Aubing grundsätzlich auf dem Vormarsch. Doch gegen Wolfratshausen lief man nach gutem Beginn und eigener Führung am Ende noch in ein 2:5-Verderben, in Neuhadern gelang zwar eine Leistungssteigerung, doch blieben die Punkte am Wolkerweg (0:2), und am vergangenen Wochenende lief der SVA 90 Minuten lang den Murnauern hinterher. Mittelfeld oder Abstiegszone? Das anstehende Spiel beim FC Deisenhofen ist tatsächlich ein Sechs-Punkte-Kick, entsprechend motiviert gehen die Aubinger an diese Aufgabe heran.

Ein Dreier würde nicht nur eine Wende zum Guten bedeuten, sondern die Lage auch mit Blick auf der schwierige Restprogramm vor der Winterpause entspannen. Für den SVA stehen im Anschluss zwei Heimpartien gegen Haidhausen und Denklingen an, ehe es nach Bad Heilbrunn geht und abschließend zum TSV Neuried. Das Spiel am Freitag leitet Luca Schlutze vom FC Stern München. Gutes Omen für den SVA: Beim ebenso denkwürdigen wie wichtigen 3:1-Sieg der Aubinger in Wolfratshausen zum Ende der vergangenen Saison war er als Assistent an der Linie im Einsatz.