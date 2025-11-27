Sechs-Punkte-Spiel: Klosterfelde reist zur SG Dynamo Schwerin

Rückenwind nach Heimsieg

Der 2:1-Erfolg gegen den Berliner AK hat Union Klosterfelde nicht nur Punkte, sondern auch Selbstvertrauen geschenkt. Auf Kunstrasen zeigte die Mannschaft eine leidenschaftliche Leistung, kontrollierte vor allem die Anfangsphase und hielt in den Schlussminuten mit großem Einsatz dagegen.

Der Treffer von Caner Özcin (8.) und das sehenswert herausgespielte Tor von Thilo Gildenberg (64.) waren die Eckpunkte eines wichtigen Heimsiegs, der den Aufsteiger auf Rang elf vorrücken ließ.

Tabellenlage vor dem Auswärtsspiel

Die Tabelle zeigt, wie eng das Feld beisammen liegt. Union Klosterfelde steht mit 17 Punkten aus 13 Spielen im Mittelfeld, nur einen Punkt hinter Gegner SG Dynamo Schwerin (16 Punkte). Beide Mannschaften trennen im Tableau lediglich zwei Plätze – keine Welten.

Die obere Tabellenhälfte bleibt in Reichweite, während der untere Bereich weiterhin drückt. Jeder Punkt zählt, jeder Sieg verändert die Perspektive. Für Union geht es um Stabilität – und darum, den Anschluss nach oben zu halten.

Schwerin als unangenehmer Gegner

Die SG Dynamo Schwerin hat in dieser Saison bereits mehrfach gezeigt, dass sie schwer zu bespielen ist. 22 erzielte und 20 kassierte Gegentore sprechen für eine Mannschaft, die in beide Richtungen gefährlich werden kann. Die Bilanz der Schweriner ist ausgeglichen (vier Siege, vier Remis, vier Niederlagen). Für die SG Union heißt das: Geduld, Stabilität und Entschlossenheit.

Klosterfelde findet wieder zu sich

Der Erfolg gegen den Berliner AK bestätigte erneut die Entwicklung der vergangenen Wochen. Die Defensive stand stabil, während die Zentrale wichtige Zweikämpfe gewann. Vorne war Union giftig, mutig und effizient – Eigenschaften, die in Schwerin erneut gefragt sein werden.

Trainer Mesut Özcan bringt Ruhe und Klarheit ins Team. Die Balance zwischen Defensive und Offensive ist zurückgekehrt, und das schlägt sich zunehmend in Ergebnissen nieder.

Der Gegner im Blick – und die Bedeutung des Spiels

Mit einem Sieg könnte Klosterfelde nicht nur einen direkten Konkurrenten noch mehr hinter sich lassen, sondern sich endgültig vom Tabellenkeller distanzieren. Bei einer Niederlage würde Schwerin vorbeiziehen und Union wieder in Richtung der Abstiegsränge drücken.

Es ist also eines dieser klassischen Sechs-Punkte-Spiele.

Der Plan für Schwerin

Ein kompaktes Mittelfeld, ein hohes Maß an Disziplin und Mut in den Umschaltsituationen – so könnte der Schlüssel zum Auswärtserfolg aussehen. Die Partie wird intensiv, körperbetont und emotional geführt werden.

Klosterfelde reist mit dem Selbstbewusstsein eines Teams an, das weiß, welche Schritte es gehen muss, um sich in der Oberliga zu etablieren.