Sechs-Punkte-Spiel in Thalheim, Spitzenduelle in Ammendorf und Dessau

Neunmal standen sich der SV Blau-Weiß Dölau und der SV Westerhausen bisher in der Verbandsliga gegenüber - nur einmal jubelte am Ende der Gast. Ein gutes Omen für die Dölauer? Immerhin findet das zehnte Aufeinandertreffen am Sonnabend auf dem heimischen Kunstrasen im Waldstadion statt. Dort also, wo die Blau-Weißen zehn ihrer zwölf Saisonzähler einfuhren. Immerhin einen Hoffnungsschimmer gibt es für die Gäste: Ihren einzigen bisherigen Saisonsieg landete die Wolfsberg-Elf in der Ferne.

Sowohl der Haldensleber SC ( 1:0 gegen Dölau , 3:2 in Westerhausen ) als auch der VfB Sangerhausen ( 5:3 gegen Warnau , 3:0 gegen Barleben ) konnten zuletzt wichtige Siege verbuchen. Am Sonnabend möchten beide daran anknüpfen. Für die Gäste hat die Sache allerdings einen kleinen Haken: In der Ferne konnten die Rosenstädter bis dato keinen Punkt einfahren.

Durch eine späte 0:1-Niederlage in Weißenfels musste der SV Dessau 05 am vergangenen Wochenende erstmals in dieser Saison den Platz als Verlierer verlassen. Am Sonnabend will die Elf von Dimitrios Mitsis im Heimspiel gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen wieder jubeln - und dabei auch das letzte Duell mit BiWo vergessen machen. Am letzten Spieltag im Juni fertigten die Bitterfelder die Nullfünfer mit 5:0 ab .

Durch ein torloses Remis gegen Warnau musste der SV Blau-Weiß Zorbau die Tabellenführung am vergangenen Wochenende abgeben . Nun wartet die nächste große Herausforderung auf das Team von Rüdiger Hoppe: Am Sonnabend sind die Zorbauer beim viertplatzierten BSV Halle-Ammendorf zu Gast, der bisher in vier Heimspielen vier Siege einfuhr. Das Stadion der Waggonbauer war auch in den vergangenen Jahren kein gutes Pflaster für die Blau-Weißen: Keines der vier Pflichtspiel-Duelle seit 2016 konnte Zorbau in Ammendorf gewinnen, dreimal davon siegte der BSV.

Nach zuvor zwei Siegen in Folge erlebte der FSV Barleben bei der 0:3-Niederlage in Sangerhausen zuletzt eine Bruchlandung. Nun wartet ein schweres Heimspiel auf die Barleber. Am Sonnabend um 14 Uhr haben sie mit dem SSC Weißenfels den Tabellendritten am Anger zu Gast. Mut macht das jüngste Aufeinandertreffen beider Clubs: Im Februar dieses Jahres gewann der FSV das Heimspiel gegen den SSC mit 2:1 .

Zu einem Sechs-Punkte-Duell empfängt die SG Rot-Weiß Thalheim am Freitagabend den SV Eintracht Emseloh. Während die Hausherren, aktuelles Schlusslicht der Verbandsliga, ihren ersten Sieg anstreben, könnte der Aufsteiger aus Emseloh mit seinem dritten Saisonsieg womöglich ein kleines Polster nach unten aufbauen. Die bisherigen beiden Aufeinandertreffen beider Teams in der Verbandsliga endeten je mit 1:1-Unentschieden.

Durch ein 0:0-Unentschieden in Zorbau verhalf der SSV Havelwinkel Warnau dem SV Fortuna Magdeburg am vergangenen Wochenende zur Übernahme der Tabellenführung. Nun sind ausgerechnet die Warnauer am Sonnabend der nächste Prüfstein für die Fortunen. Für die Magdeburger ist es eine Aufsteiger-Woche: Zuletzt gewann die Mannschaft von Dirk Hannemann mit 3:1 gegen Warnaus Mitaufsteiger aus Emseloh. Nun geht es zum ersten Pflichtspiel zwischen beiden (ersten) Teams in den Havelwinkel.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr VfB Merseburg VfB Merseburg SC Bernburg SC Bernburg 14:00 live PUSH

In der vergangenen Saison waren die Duelle zwischen dem VfB Merseburg und dem SC Bernburg jeweils gut für späte Tore. Beim 3:3 in der Hinrunde drehten die Merseburger einen 0:2-Rückstand, nur damit der SCB in der Nachspielzeit doch noch ausglich. Im Rückspiel trafen beide Seiten einmal nach Ablauf der regulären Spielzeit - am Ende stand ein 2:2-Remis. Folgt am Sonntag der nächste Krimi in der Schlussphase?

