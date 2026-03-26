„Sechs-Punkte-Spiel“ in Porz: Königsdorf will sich im Keller absetzen

Königsdorf geht motiviert ins Verfolgerduell gegen Porz. – Foto: Nick Förster

Mit der SpVg Porz und Konkurrent TuS Blau-Weiß Königsdorf steht im Autohaus-Schmitz-Sportpark ein Duell zweier Tabellennachbarn auf dem Programm: Während die Gäste nach dem 2:1-Erfolg über den FC Wegberg-Beeck wichtige Punkte im Tabellenkeller einfahren und den Vorsprung auf Verfolger Porz auf fünf Zähler ausweiten konnten, wartet der Gastgeber seit nun drei Ligaspielen in Folge auf einen Dreier. Diese Negativserie gilt es nun auf heimischen Terrain gegen den direkten Rivalen zu beenden.

Neben der bislang gut funktionierenden Offensivabteilung des Tabellenzwölften - der in den jüngsten sieben Ligapartien immer mindestens einmal traf und mit Metin Kezil (17 Tore, drei Vorlagen) einen der torgefährlichsten Spieler in seinen Reihen weiß - werde es im Heimspiel auch darauf ankommen, ähnlich engagiert wie im Hinspiel aufzutreten. Dieses hatte die SpVg zwar mit 2:3 in Königsdorf verloren, über weite Strecken lieferte Porz aber einen ordentlichen Auftritt: „Grundsätzlich ist jedes Spiel anders, aber wenn wir die letzten zehn Minuten im Hinspiel so konzentriert und engagiert gespielt hätten, wie die 80 Minuten davor, hätten wir das Spiel gewonnen“, ist sich Wendt zurückblickend sicher.

Auf die beiden Erfolge zum Rückrunden-Auftakt gegen Wegberg-Beeck (3:1) und die Sportfreunde Düren (2:0) folgten Nullnummern gegen den FC Teutonia Weiden (3:4), Siegburger SV 04 (1:5) und den SSV Bornheim (1:4). Demzufolge steht die SpVg Porz im Heimspiel gegen Königsdorf nun unter Siegesdruck, zumal der Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf sechs Zähler geschrumpft ist: „Das ist ein extrem wichtiges Spiel für uns, auch für die Grundstimmung. Wenn wir erneut verlieren, müssen wir ehrlich sein: Dann stecken wir in einer Krise“, ordnet Cheftrainer Jonas Wendt die Gemengelage der SpVg vor dem Kellerduell am Sonntag klar ein.

Königsdorf stellt sich auf „intensives Spiel“ ein

Während Porz im bisherigen Rückrunden-Verlauf auf immerhin sechs eroberte Punkte kommt, weist Königsdorf eine wesentlich schwächere Bilanz auf: Nach vier Auftaktpleiten folgte am vergangenen Wochenende der lang ersehnte Befreiungsschlag gegen Wegberg-Beeck. Genau an diesen will die Elf von Chefcoach Takahito Ohno im Auswärtsduell bei Verfolger Porz ansetzen. Dafür brauche es auch Sicht des 30-jährigen Übungsleiters allen voran körperliche Präsenz: „Unter Jonas tritt das Team sehr geschlossen und aggressiv auf. Ich erwarte am Sonntag ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen, viel Laufarbeit und hoher Emotionalität über die gesamten 90 Minuten. Für und ist jeder Punkt enorm wichtig“, unterstreicht Ohno und ergänzt: „Man kann von einem Sechs-Punkte-Spiel sprechen, aber solange der Abstieg rechnerisch möglich ist, dürfen wir uns in keiner Phase entspannen. Das ist für mich entscheidend.“

Porz rückt mit voller Kappelle an

Mit Blick auf das Tableau ist die Lage allen voran für die Hausherren angespannt: Mit 20 Punkten auf der Habenseite steht Porz gleichauf mit Verfolger FC Hennef 05 sechs Zähler vor den Abstiegsrängen. Königsdorf hingegen könnte den Kontrahenten mit einem Sieg im direkten Duell am Sonntag endgültig hinter sich lassen sich vorzeitig aus dem Abstiegskampf verabschieden. Aufgrund der prekären Ausganssituation erscheint es umso wichtiger, dass die SpVg im Heimspiel - ausgenommen von den Langzeitausfällen Daniel Spiegel, Buhari-Ibn Tusina und Taylan Gülmez - aus dem vollen Schöpfen kann. Auf der Gegenseite erwartet der TuS mit Jonas Hoge seinen Abwehr-Strategen zurück.

In Sachen Zielvorgabe ist die Ausgangslage ohnehin klar: Während es für die Hausherren weniger darum gehe, „in Schlagdistanz zu bleiben“, sondern viel eher darum, die „Niederlagenserie der vergangenen Wochen zu stoppen“, gilt aus Gäste-Sicht: „Auswärts in Porz haben wir noch nicht gewonnen. Gleichzeitig haben sie aber auch schon gegen den SV Eintracht Hohkeppel gewonnen - das zeigt, wie heimstark diese Mannschaft ist. Wir sind aber bereit.“ Ob die Blau-Weißen die Krise des Kontrahenten noch weiter verschärfen und wie bereits in der Hinserie die Oberhand behalten können, wird zu sehen sein. Anstoß der Begegnung ist am Sonntag um 15 Uhr.