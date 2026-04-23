Sechs-Punkte-Spiel in Mühlen, Bevern bereits am Freitag gefordert

– Foto: Detlev Drobeck

Ab dem morgigen Freitag wird der Ball in der Landesliga Weser-Ems wieder rollen. Das brisanteste Duell findet zwischen GW Mühlen und Vorwärts Nordhorn statt. Der Rest der Titelfavoriten spielt auf heimischen Platz. Wir schauen auf alle Partien in der Übersicht..

Morgen, 20:00 Uhr SV Bevern SV Bevern SC Melle 03 SC Melle 03 20:00 live PUSH

Der Auftakt findet am Freitagabend in Bevern statt. Die Hausherren können mit einem Sieg die vorübergehende Tabellenführung übernehmen. Gegen Melle blieb man vier mal in Serie unbesiegt. Außerdem holte Melle auswärts nur zwei Siege und ist seit fünf Ligapartien ohne Punkt.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Brake SV Brake SV Eintracht Nordhorn SVE Nordhorn 15:00 PUSH

Brake gewann vier Mal in Serie und sprang über den Strich. Eintracht Nordhorn ist seit acht Partien sehr inkonstant und wechselte Sieg mit Niederlage ab. Demnach wäre am Sonntag eine Niederlage an der Reihe. Das Hinspiel jedoch konnte die Eintracht im Aufsteigerduell mit 6:2 gewinnen.

Oldenburg geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen Vechta. Beide Teams verloren zuletzt zwei Mal in Serie. Das Hinspiel gewann Oldenburg mit 1:0.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr FC Schüttorf 09 FC Schüttorf TuS Esens TuS Esens 15:00 PUSH

Schüttorf verlor zuletzt drei Partien in Serie, konnte allerdings das Hinspiel klar mit 3:1 gegen den Aufsteiger Esens gewinnen. Allerdings holte Esens aus den vergangenen fünf Partien beachtliche zwölf Punkte und ist mitten im Abstiegskampf angekommen.

Für Papenburg ist es gegen BW Lohne II wohl die letzte Chance, im Titelrennen drin zu bleiben. Ein Sieg wäre dafür allerdings Pflicht. Im Hinspiel gelang dies souverän mit 3:0. Lohne II ist allerdings auswärtsstark und gewann zuletzt zwei Liga-Partien in Serie.

Das Spitzenspiel des Spieltags! Mühlen hat zwei Punkte Rückstand auf Vorwärts Nordhorn und eine Partie mehr gespielt. Will man also nochmal richtig angreifen, muss man eigentlich gewinnen. In den letzten drei direkten Duellen gelang dies nicht. Zwei Mal gewann Vorwärts Nordhorn, eine Partie endete Remis.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr BV Garrel BV Garrel TV Dinklage TV Dinklage 15:00 PUSH

Dinklage gewann das Hinspiel mit 2:0 und bei den vergangenen zwei direkten Duellen in Garrel ging der TVD nie als Verlierer vom Feld. Vielleicht ein gutes Omen. Die aktuelle Form spricht jedoch klar für den Tabellenzweiten Garrel, der sechs der letzten sieben Ligaspiele gewann. Dinklage hingegen holte aus den vergangenen vier Partien nur einen Zähler.