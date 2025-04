"Sechs-Punkte"-Spiel in Grafenau - Nachbarduell in Künzing

Am 26. Spieltag der Bezirksliga Ost hat Spitzenreiter DJK Vornbach gegen den sich in guter Form befindlichen TSV Mauth eine heikle Hausaufgabe zu meistern. Ein dickes Brett muss auch der FC Künzing bohren. Der Rangzweite hat den 2025 noch ungeschlagenen Landkreisrivalen SpVgg Niederalteich zu Gast. Im Kampf um den Klassenerhalt kommt es zum Direktduell zwischen dem TSV Grafenau und dem TSV Regen. Der SpVgg Osterhofen helfen nur noch Siege weiter. Die Herzogstädter brauchen also gegen den drittplatzierten FC Obernzell-Erlau einen Dreier, ansonsten wird der zweite Abstieg in Folge kaum mehr zu verhindern sein.

Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Wir sind noch nicht am Ziel und müssen weiter von Spiel zu Spiel denken. Die Gäste spielen eine gute Rückrunde und brauchen noch Punkte. Das heißt, dass wir wieder eine starke Mannschaftsleistung benötigen, um unsere Heimserie aufrechtzuerhalten."Personalien: Alexandros Hatjissavas, Philipp Schindl, Lenni Dambeck und Lukas Spannbauer können nicht mitwirken.Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Der 3:0-Sieg gegen Ruhmannsfelden am Dienstag war hochverdient und unsere Mannschaft zeigte, was in ihr steckt. Gegen Vornbach treffen wir auf die beste Mannschaft der Liga mit hervorragenden Spielern. Wenn wir unsere Leistung erneut abrufen können und diszipliniert auftreten, können wir aber auch beim Tabellenfüherer punkten."

Meiko Wandl (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Mit der gegen Vornbach gezeigten Leistung können wir absolut zufrieden sein, vor allem defensiv haben wir es gut gemacht und über weite Strecken sehr wenig zugelassen. Aktuell fehlen uns mehrere Leistungsträger in der Offensive, das können wir mit unserem kleinen Kader als Aufsteiger unmöglich kompensieren. In den letzten Partien hatten wir durchwegs formstarke Teams zu bespielen, jetzt kommt mit Garham ein Gegner, der wieder eher unsere Kragenweite hat. Da wollen wir unbedingt den Bock umstoßen und in die Erfolgsspur zurück finden. Es wird keine leichte Aufgabe, denn Garham benötigt jeden Punkt. Wenn wir defensiv an die Leistung vom Dienstag anknüpfen und nach vorne mehr Chancen kreieren können, dann schaffen wir den Turnaround." Personalien: Neben den Dauerpatienten fehlen erneut Simon Stemplinger und Alessandro Maier. Anton Hauzenberger (Co-Trainer SV Garham): "Gegen Oberpolling ist es uns gelungen, eine kompakte Mannschaftsleistung an den Tag zu legen und einen verdienten Sieg einzufahren. Auch in Oberdiendorf brauchen wir bei einem starken Gegner dieselbe Einstellung und denselben Team-Spirit, damit uns gegen den Tabellenfünften weitere Sicherungspunkte im Kampf um den Klassenerhalt gelingen." Personalien: Mit Ausnahme von Julian Fröhler vermeldet der SVG Bestbesetzung.

Gundolf Hain (Sportlicher Leiter TSV Waldkirchen): "Wir haben in dieser Partie einiges aus der Vorrunde gut zu machen. Das Hinspiel war ein Tiefpunkt. Wir sind derzeit gut drauf und das Ziel muss deshalb sein, dass die Punkte in Waldkirchen bleiben." Personalien: Es gibt noch ein paar Fragezeichen. Sicher nicht dabei sind weiterhin Jonas Heß, Thomas Pilsl und Lukas Wurm. Alexander Starkl (Spielertrainer SV Oberpolling): "Trotz unserer aktuellen Negativserie kann ich der Mannschaft nur meinen Respekt zollen. Solche Phasen gibt es – genau dann zeigt sich aber auch der Charakter einer Mannschaft und wie viel vom oft beschworenen Zusammenhalt übrig bleibt. Wie die Jungs da durch gehen, macht mich deshalb stolz. In Waldkirchen gilt es trotzdem viel kompakter aufzutreten als in den letzten drei Halbzeiten. Wenn wir das vernachlässigen, kann es böse ausgehen. Schaffen wir es, kommt vielleicht auch das nötige Glück wieder zurück." Personalien: Es gibt keine Rückkehrer, im Gegenteil. Mit Daniel Wurm kann ein weiterer Leistungsträger nicht auflaufen. Außerdem steht Spielercoach Jürgen Knödlseder krankheitsbedingt auf der Kippe.

Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Die letzten Leistungen, vor allem was Defensive und Einsatz betrifft, waren grundlegend sehr in Ordnung. Nur wissen wir auch, dass wir uns beim Toreschießen s3teigern müssen. Ansonsten wird es schwer, egal gegen welchen Gegner." Personalien: Gegenüber dem Dienstag-Match gegen Waldkirchen bleibt alles beim Alten. Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Gegen Obernzell-Erlau mussten wir uns berechtigterweise geschlagen geben und kassierten somit einen Rückschlag im Abstiegskampf. Nun kommt es am Samstag gegen Grafenau zum Showdown. Hier gilt definitiv: Verlieren verboten. Mit einer konzentrierten Leistung über 90 Minuten ist auch ein Auswärtssieg möglich. Hierzu müssen wir uns aber im Vergleich zu Dienstag in allen Mannschaftsteilen deutlich steigern." Personalien: Lucas Paukner und Max Kappl müssen ersetzt werden.



Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Wir streben den ersten Heimdreier nach der Winterpause an. Das Spiel in Niederalteich hat gezeigt, dass wir - wenn sich die Jungs an die Vorgaben halten - gegen jeden Gegner etwas holen können. Es wurde zum ersten Mal ansatzweise die Trainingsleistung bestätigt."



Personalien: Ex-Profi Edrisa Lubega ist nach wie vor angeschlagen und kommt wohl - wenn überhaupt - nur für einen Teileinsatz in Frage. Die bereits in Niederalteich verletzt ausgefallen Defensivkräfte Matthias Lazar, Benjamin Bär und Tim Kraus müssen erneut passen.







Alexander Galle (Co-Spielertrainer FC Obernzell-Erlau): "Wir dürfen uns nicht von der Tabelle täuschen lassen. Osterhofen hat sich im Winter offensiv brutal verstärkt und hat gegen uns die wohl letzte Chance nochmal Richtung Relegationsplatz zu kommen. Wir müssen den Kampf annehmen und über die Zweikämpfe ins Spiel kommen. Wir wollen aber definitiv etwas Zählbares mit nach Hause nehmen."



Personalien: Benedikt Kleinert, Jakob Schäfer und Kevin Haidinger sind nicht an Bord.









Morgen, 14:00 Uhr SV Hutthurm Hutthurm SV Grainet Grainet 14:00 PUSH



Roland Samer (Co-Trainer SV Hutthurm): "Im Hinspiel hat uns Grainet gezeigt, wie man clever und effektiv Fußball spielt. Wir stellen uns auf das nächste schwierige Spiel ein, wollen aber den Rückenwind aus den letzten Wochen mitnehmen und die Punkte in Hutthurm behalten."



Personalien: Es gibt keine Änderungen, das heißt, dass Anton Hobelsberger, Matthias Kühberger, Dustin Lippert und Johannes Krückl zu ersetzen sind.







Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Gegen eine starke Künzinger Mannschaft konnten wir am Dienstag in einem insgesamt guten und temporeichen Bezirksligaspiel einen Punkt holen, der unterm Strich auch leistungsgerecht war. Mit dem SV Hutthurm erwartet uns nun die aktuelle Mannschaft der Stunde. Wir brauchen eine absolute Top-Leistung, um dort bestehen zu können. Wir sind aber auch gut drauf und wenn wir wieder so auftreten wie in den letzten Spielen, brauchen wir uns auch vor Hutthurm nicht zu verstecken."



Personalien: Mit Ausnahme der ohnehin schon länger fehlenden Julian Sammer, Hannes Stadler und Johannes Glaser ist das SVG-Aufgebot komplett.











Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Zum Abschluss der Englischen Woche wollen wir zuhause gegen den SV Schöfweg alles klar machen bezüglich des Klassenerhalts. In Mauth haben wir leider die erste Halbzeit verschlafen, konnten uns dann doch steigern und hatten in der zweite Hälfte Kontrolle über das Spiel, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Das müssen wir am Samstag unbedingt verbessern, denn auch wenn der Gegner mittlerweile abgeschlagen ist, sind die Ergebnisse aller Ehren wert. Das wird eine sehr harte Nuss, die wir aber knacken müssen."



Personalien: Marcel Steinbauer, Marco Dachs und Korbinian Menacher können nicht mitwirken. Felix Brunner steht wieder parat.





Marcel Eder (Co-Spielertrainer SV Schöfweg): "Gegen Hutthurm haben wir mit fünf reaktivierten Spielern eine mehr als ordentliche Leistung gezeigt und das Spiel bis zum Schluss spannend gehalten. Für den kommenden Spieltag stoßen zumindest wieder einige Spieler vom eigentlichen Kader dazu. Gegen Ruhmannsfelden sind es immer umkämpfte Spiele. Wir wollen an die beiden vorherigen Spiele anknüpfen und dann werden wir sehen, was drin ist."



Personalien: Simon Schönhofer, Matthias Siebauer, Sebastian Niedermeier, Tim Hirschauer und Thomas Furtmair sind weiter nicht einsatzfähig.











So., 27.04.2025, 15:00 Uhr FC Künzing Künzing SpVgg Niederalteich Niederalteic 15:00 PUSH



Matthias Süß (Trainer FC Künzing): "Niederalteich hat sich durch eine starke Frühjahrsrunde frühzeitig die Klasse gesichert. Uns erwartet daher ein Gegner, der befreit und ohne Druck aufspielen kann. Wir konnten uns in Grainet leistungstechnisch wieder steigern und gehen dadurch positiv gestimmt in dieses Derby."



Personalien: Lucas Forster, Maximilian Bauer, Philipp Wolf, Tim Hain und Lukas Zettlmeier fallen aus, zudem gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen.





Andreas Obermeier (Co-Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Am kommenden Sonntag steht für uns das Auswärtsspiel in Künzing auf dem Programm. Die Gastgeber verfügen über viel individuelle Klasse in ihren Reihen und gehen als klarer Favorit in die Partie. Dennoch wollen wir alles daran setzen, die Römer zu ärgern und die Partie so lange wie möglich offen zu gestalten. Voraussetzung dafür ist allerdings eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den vergangenen Auftritten."



Personalien: Die Gäste können ihre Wunschformation aufbieten.