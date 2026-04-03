Sechs-Punkte-Spiel in Gifhorn, Tabellennachbarn in Kästorf

– Foto: Ian Messerschmidt

Die Ostertage werden zwar vor allem für Pokalspiele genutzt, doch auch in der Landesliga rollt der Ball und es stehen Nachholspiele an. Dabei finden am morgigen Samstag zwei direkte Duelle statt, die es absolut in sich haben. Am Montag und Dienstag geht es dann weiter..

Platz zwei gegen drei. Gifhorn hat noch vier Punkte Vorsprung, verlor aber drei der letzten vier Ligaspiele. Zuletzt hagelte es ein 0:6 gegen Göttingen 05. Auch Bleckenstedt patzte zuletzt beim 0:0 gegen Fallersleben, ist aber seit neun Spielen unbesiegt. Zuletzt stand man sich 23/24 gegenüber. In der Gifhorner Abstiegssaison gewann Bleckenstedt zwei Mal mit 3:2. Gifhorn würde mit einem Sieg den Druck auf Vorsfelde enorm erhöhen. Anpfiff ist am morgigen Samstag um 15.00 Uhr.

Platz fünf gegen vier. Also das Spitzenspiel der Verfolger. Das letzte direkte Duell gewann Kästorf klar mit 4:1, davor gewannen die Göttinger jedoch drei direkte Duelle in Serie. Auch aktuell haben die 05er fünf Punkte Abstand auf Kästorf, das zuletzt gegen die SVG Göttingen verlor. Der nächste Göttinger Gegner ist in super Form und gewann drei Spiele in Serie. Zuletzt die Gala gegen Gifhorn. Für die Gäste wäre der Sieg wichtig, um die Aussenseiterchance im Titelrennen zu wahren.

Am Ostermontag empfängt Aufsteiger Volkmarode die SVG Göttingen. Platz 13 gegen Platz sechs, wobei die SVG in der Ferne aber auf einem starken vierten Platz steht. Die Göttinger holten elf Punkte aus fünf Partien, doch auch Volkmarode gewann drei der letzten fünf Ligaspiele und hat im Abstiegskampf alles in der eigenen Hand. Das Hinspiel endete 2:2. Montag wollen beide Teams den Sieg..

Morgen, 18:15 Uhr Bovender SV Bovender SV SV Lengede SV Lengede 18:15 PUSH