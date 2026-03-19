 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Sechs-Punkte-Spiel in Born – Solingen 03 II kann an die Spitze

Kreisliga A Remscheid & Solingen, Gruppe 1: Im Keller kommt es zum Showdown zwischen dem SSV Bergisch Born III und dem 1. FC SR Solingen. Außerdem kann Solingen 03 II beim GSV Langenfeld an die Spitze klettern.

von Linus Bien · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Kellerduell beim SSV Bergisch Born
Kellerduell beim SSV Bergisch Born – Foto: Andreas Bornewasser

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In Gruppe 1 der Kreisliga A Remscheid & Solingen kommt es im Tabellenkeller zu einem absoluten Showdown: Die dritte Mannschaft des SSV Bergisch Born empfängt den 1. FC SR Solingen zum Sechs-Punkte-Spiel. Der Sieger der Partie wird einen großen Schritt aus dem punktearmen Keller machen. Da der Spitzenreiter aus Monheim spielfrei hat, kann die Zweitvertretung von Solingen-Wald 03 am Sonntag an die Tabellenspitze klettern und es ihrer ersten Mannschaft aus der Landesliga gleichmachen. Das ist der 24. Spieltag!

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So läuft der 24. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg II
15:00

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Marathon Remscheid
VfB Marathon RemscheidVfB Marathon
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf. II
15:00live

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz II
Inter Monheim
Inter MonheimInter Mon.
13:00

So., 22.03.2026, 13:15 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf.
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
13:15

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath II
15:30

So., 22.03.2026, 11:00 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born III
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
11:00

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Das sind die nächsten Spieltage:

25. Spieltag
So., 29.03.26 13:00 Uhr Solingen 03 II - VfB Langenf.
So., 29.03.26 13:00 Uhr HSV Langenf. II - SV Solingen II
So., 29.03.26 13:00 Uhr TSV Solingen II - SSV Born III
So., 29.03.26 13:15 Uhr GSV Langenf. - Inter Mon.
So., 29.03.26 15:00 Uhr SF Baumberg II - VfB Marathon
So., 29.03.26 15:15 Uhr SR Solingen - SC Ayyildiz II

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr Dersimspor - FC Monheim II
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr SV Solingen II - SF Baumberg II
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SC Ayyildiz II - SSV Born III
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr VfB Langenf. - Inter Mon.
Do., 02.04.26 19:00 Uhr HSV Langenf. II - TSV Solingen II
Do., 02.04.26 20:15 Uhr GSV Langenf. - SR Solingen

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