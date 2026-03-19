Sechs-Punkte-Spiel in Born – Solingen 03 II kann an die Spitze

Kellerduell beim SSV Bergisch Born – Foto: Andreas Bornewasser

In Gruppe 1 der Kreisliga A Remscheid & Solingen kommt es im Tabellenkeller zu einem absoluten Showdown: Die dritte Mannschaft des SSV Bergisch Born empfängt den 1. FC SR Solingen zum Sechs-Punkte-Spiel. Der Sieger der Partie wird einen großen Schritt aus dem punktearmen Keller machen. Da der Spitzenreiter aus Monheim spielfrei hat, kann die Zweitvertretung von Solingen-Wald 03 am Sonntag an die Tabellenspitze klettern und es ihrer ersten Mannschaft aus der Landesliga gleichmachen. Das ist der 24. Spieltag!

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So läuft der 24. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr Dersimspor Solingen Dersimspor Sportfreunde Baumberg SF Baumberg II 15:00 PUSH

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Das sind die nächsten Spieltage:

25. Spieltag

So., 29.03.26 13:00 Uhr Solingen 03 II - VfB Langenf.

So., 29.03.26 13:00 Uhr HSV Langenf. II - SV Solingen II

So., 29.03.26 13:00 Uhr TSV Solingen II - SSV Born III

So., 29.03.26 13:15 Uhr GSV Langenf. - Inter Mon.

So., 29.03.26 15:00 Uhr SF Baumberg II - VfB Marathon

So., 29.03.26 15:15 Uhr SR Solingen - SC Ayyildiz II

26. Spieltag

Mi., 01.04.26 19:00 Uhr Dersimspor - FC Monheim II

Mi., 01.04.26 19:00 Uhr SV Solingen II - SF Baumberg II

Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SC Ayyildiz II - SSV Born III

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr VfB Langenf. - Inter Mon.

Do., 02.04.26 19:00 Uhr HSV Langenf. II - TSV Solingen II

Do., 02.04.26 20:15 Uhr GSV Langenf. - SR Solingen

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