Sechs-Punkte-Spiel in Born – Solingen 03 II kann an die Spitze

In Gruppe 1 der Kreisliga A Remscheid & Solingen kommt es im Tabellenkeller zu einem absoluten Showdown: Die dritte Mannschaft des SSV Bergisch Born empfängt den 1. FC SR Solingen zum Sechs-Punkte-Spiel. Der Sieger der Partie wird einen großen Schritt aus dem punktearmen Keller machen. Da der Spitzenreiter aus Monheim spielfrei hat, kann die Zweitvertretung von Solingen-Wald 03 am Sonntag an die Tabellenspitze klettern und es ihrer ersten Mannschaft aus der Landesliga gleichmachen. Das ist der 24. Spieltag!
25. Spieltag
So., 29.03.26 13:00 Uhr Solingen 03 II - VfB Langenf.
So., 29.03.26 13:00 Uhr HSV Langenf. II - SV Solingen II
So., 29.03.26 13:00 Uhr TSV Solingen II - SSV Born III
So., 29.03.26 13:15 Uhr GSV Langenf. - Inter Mon.
So., 29.03.26 15:00 Uhr SF Baumberg II - VfB Marathon
So., 29.03.26 15:15 Uhr SR Solingen - SC Ayyildiz II
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr Dersimspor - FC Monheim II
Mi., 01.04.26 19:00 Uhr SV Solingen II - SF Baumberg II
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SC Ayyildiz II - SSV Born III
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr VfB Langenf. - Inter Mon.
Do., 02.04.26 19:00 Uhr HSV Langenf. II - TSV Solingen II
Do., 02.04.26 20:15 Uhr GSV Langenf. - SR Solingen
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer