Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf: Bad Heilbrunn empfängt Raisting

Hinten dicht halten müssen die Heilbrunner (v.li.) Torhüter Alihan Uzun, Thomas Pföderl und Luis Meisl, und im wichtigen Spiel gegen Raisting ihre Chancen nutzen. – Foto: Ewald J.scheitterer

Und die Fußballer des SV Bad Heilbrunn haben ein Sechs-Punkte-Spiel mit Tabellennachbarn SV Raisting (Mittwoch, 19 Uhr, Heibrunn) als Gegner auf Augenhöhe und Konkurrent um die Nicht-Relegationsplätze. „Wenn es ein 50:50-Spiel gibt, dann ist es dieses“, sagt Trainer Walter Lang. Ein Sieg bedeute einen Meilenstein für den Klassenerhalt. Mit einer Niederlage müsse sein Team – derzeit sechs Punkte über dem Relegationsplatz – weiter bangen.

Fünf Spiele vor Schluss ist noch vieles offen. Der Saisonendspurt ist die spannendste Zeit des Jahres. Jeder Punkt könnte entscheidend oder zu wenig sein, Kleinigkeiten entscheiden über Sieg oder Niederlage, jeder holt noch einmal alles aus sich heraus. Es wird getüftelt an Taktik, System und Aufstellung, wie man dem Gegner am besten entgegentritt.

Entscheidend sei in dieser Situation die Personallage. Einige Heilbrunner sind angeschlagen. Florian (Rücken) und Maximilian Schitzlbaumer (Zerrung) stehen wohl maximal als Ersatz zur Verfügung. André Tiedt kehrt ohne viel Training nach Erkrankung zur Mannschaft zurück. Lang muss dafür sorgen, dass er eine stabile Verteidigung zusammenbekommt. Und seinerseits Mittel findet, um das Raistinger Bollwerk zu durchbrechen. Die Gäste haben knappe Ergebnisse, im Hinspiel teilten sich beide Mannschaften mit 1:1 die Punkte. Der SVR hat mit dem ehemaligen Bayernliga-Keeper Urban Schaidhauf einen der stärksten Torhüter der Liga zwischen den Pfosten. Von der einstigen hochklassigen Mannschaft ist zwar ansonsten nicht mehr viel übrig. Doch Raisting hat das Team mit jungen, schnellen, engagierten Spielern aufgefüllt, die zusammen mit einigen Routiniers eine gute Mischung und eine kompakte Mannschaft ergeben.

Problem des Teams aus dem Landkreis Weilheim-Schongau: Zu wenige eigene Tore, zu viele Niederlagen, zu viele Unentschieden, die engen Spiele gingen zumeist verloren, auch wenn Raisting zuletzt in einem anderen Abstiegsduell seine Situation etwas verbesserte. Beim minimalistischen 1:0 gegen Geiselbullach reichte einmal ein Tor zu drei Punkten.

Die Heilbrunner müssen daher ausreichend Tore schießen. Nicht gerade ihre Paradedisziplin zuletzt. Sie schafften es gegen München zu selten in den Gefahrenbereich, in einigen Spielen zuvor belohnten sie sich nicht für ihre Bemühungen, scheiterten beim letzten Pass oder am Abschluss. Das Erfolgsrezept dürfte für Heilbrunn trotzdem nicht darin liegen, massiv nach vorn anzulaufen. Lang stellt sein Team eher defensiv ein. „Das wird ein taktisch geprägtes Strategiespiel.“ Jeder lauert auf die Fehler des Gegners, um dann schnell zuzuschlagen. Gleichzeitig müsse seine Mannschaft auch mutig sein, um sich bietende Chancen auszunutzen.

Mutiger als zuletzt gegen den MTV, dem sich der HSV 1:2 geschlagen geben musste. „Ich hoffe, dass wir dieses Mal wieder besser und mit mehr Spaß Fußball spielen werden“, sagt der HSV-Trainer.