Sechs-Punkte-Spiel geht an den SV Lengede

Nach dem 2:1-Sieg von Petershütte startete die Partie am vergangenen Sonntag für Lengede besser. "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht so ins Spiel gefunden und waren immer den berühmtem Schritt zu spät." sah Sascha Dempwolf, Trainer des Aufsteigers. Folgerichtig fiel auch das 0:1 durch Jannis Bornemann in der 29. Minute.

Bei Petershütte herrschte etwas Unordnung im Spiel, was aber auch an den verletzungsbedingten Auswechslungen von Daniel Schmidt und Dustin Lau in der ersten Hälfte lag. "Dann haben wir uns aber wieder hinein gekämpft." so Dempwolf. Die zweite Halbzeit, die laut Dempwolf "sehr intensiv, aber sehr fair" war, startete sehr gut für den Dritt-Letzten. Beide Teams spielten mit offenem Visier und beim TuSpo klappte das gut. Finn Killig traf in der 60. Minute zum 1:1-Ausgleich.

Der Zwischenstand hielt allerdings nur drei Minuten. Dann konterte Lengede blitzsauber und Raschid Younis erzielte die erneute Führung der Gäste. Jener Younis sorgte in der 80. Minute auch für das 1:3. Petershütte machte es nochmal spannend durch den Anschlusstreffer vom gut aufgelegten Killig in der 85. Minute, doch mit dem Tor vom eingewechselten Rifat Sabani in der 95. Minute machte Lengede den Deckel drauf und konnte den zweiten Auswärtsdreier der Saison einfahren.

"Der Sieg war verdient, aber aufgrund der kämpferischen Leistung haben wir uns wenig vorzuwerfen." so das Resümee von Sascha Dempwolf. Durch den dritten Sieg aus den vergangenen sechs Partien konnte Lengede auf Platz elf springen und trifft am kommenden Sonntag mit dem SSV Nörten-Hardenberg auf einen weiteren direkten Konkurrenten. Petershütte spielt bereits am morgigen Mittwoch wieder und empfängt Union Salzgitter zum Duell zweier Aufsteiger.