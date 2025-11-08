Velbert steht vor einem wegweisenden Duell. – Foto: Boris Hempel

Sechs-Punkte-Spiel gegen Wiedenbrück: SSVg hofft auf Befreiungsschlag Regionalliga West: Mit dem SC Wiedenbrück wartet am Samstag ein unmittelbarer Kontrahent im Abstiegskampf auf Schlusslicht SSVg Velbert. Das Team von Bogdan Komorowski erhofft sich im direkten Kellerduell den ersten Saisondreier. Verlinkte Inhalte Regionalliga West SC Wiedenbrück SSVg Velbert Bogdan Komorowski Philip Buczkowski

Am 15. Spieltag der Regionalliga West kommt es in der Velberter IMS-Arena zum Kellerkrimi zwischen Gastgeber SSVg Velbert und Tabellennachbar SC Wiedenbrück. Sowohl das Ligaschlusslicht als auch die Gäste gehen mit einer schwachen Ausbeute aus den vergangenen Wochen in die Partie, wodurch beide Kontrahenten im direkten Aufeinandertreffen auf den Befreiungsschlag hoffen. SSVg-Chefcoach Bogdan Komorowksi verrät vor dem Spiel am Samstag, worauf es im Duell gegen den Mitstreiter ankommen wird.

Zehn Punkte trennen Aufsteiger SSVg Velbert bereits vom rettenden Ufer der Regionalliga West, nun geht es mit dem SC Wiedenbrück gegen einen unmittelbaren Rivalen in der Abstiegszone. Nachdem die SSVg den letzten Kellerkrimi gegen den SV Rödinghausen vor gut einen Monat denkbar bitter mit 2:3 verlor, soll nun der Befreiungsschlag glücken. Für Übungsleiter Bogdan Komorowski wäre es der erste Erfolg als Chefcoach der Blau-Weißen, schließlich ging die SSVg in den bisherigen drei Duellen unter der Leitung des 39-Jährigen jeweils leer aus. Komorowksi: „Vorfreude auf die Partie ist riesengroß“

Während es gegen die Bundesliga-Reserve von Borussia Dortmund gleich zum Auftakt unter dem Neu-Coach eine deftige 0:6-Klatsche setzte, blieb die SSVg auch gegen Spitzenreiter FC Schalke 04 II und den 1. FC Köln II erfolglos. Allerdings zeigte das Schlusslicht sowohl gegen die Knappen als auch den Effzeh eine engagierte wie willensstarke Leistung, was insbesondere den Chefcoach positiv abholte. Auch deshalb lässt sich der Übungsleiter vor dem richtungsweisenden Kellerkrimi am Samstag keinen Druck anmerken und glaubt an den ersten Saisonerfolg des Aufsteigers: „Wir freuen uns sehr auf das Spiel. Unser Trend zeigt weiter nach oben, die Trainings- und Spieleindrücke der Mannschaft sind sehr positiv. Das Team weiß genau, wie wichtig die kommenden Wochen sind“, lobt der Chefcoach die einwandfrei Mannschaftsmoral. Mit dem SC Wiedenbrück geht es nun gegen einen Gegner, der eine ähnlich schwache Bilanz vorweist, allerdings sieben Zähler mehr auf dem Konto hat. Dass sich Velbert aber dennoch nicht gegen den Kontrahenten verstecken muss, hebt Komorowski klar hervor: „Der Gegner ist eine erfahrene und körperlich starke Mannschaft, die um jeden Meter kämpft und nichts herschenkt. Sie werden bis zur letzten Sekunde alles geben, deshalb müssen wir von Beginn an mit voller Intensität reagieren“, versichert der Cheftrainer und resümiert: „Wir haben eine große Chance, zu zeigen was in uns steckt.“